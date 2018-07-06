İnce’yle polemiğe girmeme kararı alan Kılıçdaroğlu: Örgüte güveniyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay teklifinin reddedildiği mürkez yürütme kurulu (MYK) toplantasında, “Örgütün sağduyusuna güveniyorum” dediği ve İnce’yle kamuoyu önünde polemiğe girmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, genel merkez kaynakları, kurultay için İnce’ye destek veren ekibin toplamaya başladığı imzaların ‘bıçak sırtı’ olduğu söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

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Kurultayın gerçekleşmesi için gerekli olan yüzde 51 imzanın İnce’ye yakın isimler tarafından toplayamayacağını düşünen parti kurmayları şunları aktardı: “Cumhurbaşkanı adayının partiden çok oy alması kadar doğal bir durum yok. Bunu kıyaslamak demek ‘ben partiyle yarıştım’ demek anlamına gelir. Eğer partiyle yarıştıysa bu doğru ama rakibi Erdoğan ise doğru değil. Alınan hem yüzde 22.5 da yüzde 30 da bizim oyumuz. Tüm oylarda hepimizin payı var. Bundan yola çıkarak eleştiride bulunanlar başından beri İnce’nin cumhurbaşkanı olmasına değil partiyle yarışmasına odaklananlardır.”

Kılıçdaroğlu da imza ve kurultay tartışmalarına ilişkin olarak “Kritik dönemlerde parti tabanı iş yapmanı ister. Kavga etmeni değil. Örgütün sağduyusuna güveniyorum” yönünde değerlendirme yaptı.

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Kılıçdaroğlu kamuoyu önünde İnce’yle ilgili polemik yaratacak hiçbir konuya girmeyeceği ve yorum yapmayacağını söyledi. CHP lideri kurmaylarına da bu yönde talimat verdi.

30 ilde imzalar

Ana muhalefet partisindeki kurultay tartışması Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin seçimlerden sonraki ilk görüşmesinden sonra alevlenmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için, “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer”demişti.

Parti yönetimi kurultay teklifini reddetmiş, İnce ise 30 ilden delegelerin kurultay için imza toplamaya başladığını açıklamıştı.