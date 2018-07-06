Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnce’yle polemiğe girmeme kararı alan Kılıçdaroğlu: Örgüte güveniyorum

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay teklifinin reddedildiği mürkez yürütme kurulu (MYK) toplantasında,  “Örgütün sağduyusuna güveniyorum” dediği ve İnce’yle kamuoyu önünde polemiğe girmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, genel merkez kaynakları, kurultay için İnce’ye destek veren ekibin toplamaya başladığı imzaların ‘bıçak sırtı’ olduğu söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Reklam

Kurultayın gerçekleşmesi için gerekli olan yüzde 51 imzanın İnce’ye yakın isimler tarafından toplayamayacağını düşünen parti kurmayları şunları aktardı: “Cumhurbaşkanı adayının partiden çok oy alması kadar doğal bir durum yok. Bunu kıyaslamak demek ‘ben partiyle yarıştım’ demek anlamına gelir. Eğer partiyle yarıştıysa bu doğru ama rakibi Erdoğan ise doğru değil. Alınan hem yüzde 22.5 da yüzde 30 da bizim oyumuz. Tüm oylarda hepimizin payı var. Bundan yola çıkarak eleştiride bulunanlar başından beri İnce’nin cumhurbaşkanı olmasına değil partiyle yarışmasına odaklananlardır.”

Kılıçdaroğlu da imza ve kurultay tartışmalarına ilişkin olarak “Kritik dönemlerde parti tabanı iş yapmanı ister. Kavga etmeni değil. Örgütün sağduyusuna güveniyorum” yönünde değerlendirme yaptı.

Reklam

Kılıçdaroğlu kamuoyu önünde İnce’yle ilgili polemik yaratacak hiçbir konuya girmeyeceği ve yorum yapmayacağını söyledi. CHP lideri kurmaylarına da bu yönde talimat verdi.

30 ilde imzalar

Ana muhalefet partisindeki kurultay tartışması Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin seçimlerden sonraki ilk görüşmesinden sonra alevlenmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için, “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer”demişti.

Parti yönetimi kurultay teklifini reddetmiş, İnce ise 30 ilden delegelerin kurultay için imza toplamaya başladığını açıklamıştı.

İnce’den uyarı: CHP değişmezse yerel seçimde sıfır çeker

CHP’li eski vekillerden kurultay çağrısı: Değişim gereğine inanıyoruz

CHP kulisi: İnce yeterli imzayı aldıktan sonra ‘Çekil’ çağrısı yapıp düğmeye basacak

CHP’li Kaftancıoğlu ‘seçime baktı’: Enerjimizi kurultayla heba etmeyelim

‘Kurultay reddi’ sorulan İnce topa girmedi: Destek geliyor, 30 il olmuş

İnce’nin olağanüstü kurultay teklifine partiden ret: Zamanında yapılacak

İnce’ye göre AKP, Kılıçdaroğlu’ndan memnun: Her girdiği seçimi kazanmış

Tezcan’a göre CHP’nin ne yapacağı belli: Partinin gündeminde kurultay yok

İnce net konuştu: Yenildiysen geri çekileceksin, bahane üretmeyeceksin

Kocaoğlu da topa girdi: CHP’de acil değişim zorunlu

‘CHP karışmadı’ diyen İnce görüşmeyi anlattı: Gizli ajandalarım yok

Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye: Kurultaya gitmem, kimse örgüte talimat veremez

İnce ‘Örgüt çözer’ demişti: CHP’de kurultay için ilk imzalar atıldı

Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye: Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi nezaketsizlik

İnce Kılıçdaroğlu’na bunu söyledi: Kurultaya gidelim beni aday göster

Seçimden sonra ilk kez: Kılıçdaroğlu ve İnce bir araya geldi

SON HABERLER

OECD raporu: Türkiye işsizlik oranında dünyanın en kötüleri arasında

Yeni rapora göre ortalama işsizlik oranının yüzde 5.9 olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Türkiye’de bu oran 11.2. Raporda Türkiye, işsizlik, istihdam oranı, emeğin eksik kullanımı ve reel ücret artışı alanlarında dünyada en kötü ülkeler arasında yer aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...