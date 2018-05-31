İnce’yle birlikte Yunanistan’a gitmek isteyen heyete geçiş izni verilmedi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle birlikte Türklerin yoğun yaşadığı Gümülcine’ye gitmek isteyen CHP heyeti ve gazetecilere Yunanistan’a giriş izni verilmedi.
Heyette Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, belediye başkanları ve gazeteciler bulunuyordu.
İpsala Sınır Kapısı’nda Yunan gümrük görevlileri İnce’yle birlikte geçecekleri kendilerine önceden bildirilmediği gerekçesiyle heyete ve gazetecilere geçiş izni vermedi.
Heyette bulunan basın mensupları Yunan görevlilerin toplu giriş için izin alınması şartı olduğunu yönünde gerekçe bildirdiğini aktardı.