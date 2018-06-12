İnce’yi eleştiren Danıştay üyesine AKP’den tepki: Asla kabul edilemez

AKP Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Twitter’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik eleştirilerde bulunan Danıştay üyesi Aysel Demirel’i üstü kapalı olarak eleştirdi.

Anayasal zorunluluk olarak bağımssız ve tarafsız olması gereken Demirel, Twitter hesabından, Muharrem İnce’nin başörtüsü meselesiyle ilgili söylediği belirtilen bazı sözleri geçmişten bugüne yan yana fotoğraflı şekilde koyarak şunları yazmıştı: “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır, bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız.”

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Bostancı, sahur vakti attığı tweette şunları yazdı: “Kamusal hizmet vermekle mükellef olan bürokratların, görevlilerin siyasal tartışmalara katılması asla kabul edilemez. Bu tutum, genel olarak ülkedeki iklime ve kimin adına yapılıyorsa ona zarar verir..”