İnce’ye kötü haber: ‘İstanbul’da eğilim yoklaması düşünülmüyor’

CHP il başkanlığından bir yetkili, İstanbul’da eğilim yoklaması düşünmediklerini söyledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak da gösterdiği Muharrem İnce, Mart 2019’daki seçimde İstanbul büyükşehir belediyesine (İBB) aday olmak için kentte eğilim yoklaması istemişti.

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İnce, “Eğilim yoklaması yoksa aday değilim” derken, parti içinden sızdırılan bilgiler, İstanbul’da İnce’nin istediğinin olmayacağı yönündeydi.

İnce’ye kötü haber

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan CHP İstanbul il başkanlığından bir yetkili, “Eğilim yoklaması yapmak kolay değil. İstanbul için eğilim yoklaması düşünmüyoruz. Aday adaylarıyla ilgili araştırmaları genel merkeze aktarıyoruz. Onlar da ayrı çalışmalar yapıyor” dedi.

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Beklentisi sürüyor

Öztürk, İnce’nin şu sözlerini de aktardı: “Genel başkan, aday belirlemesinin il teşkilatlarına bırakıldığını söyledi. Eğer illere bırakıldıysa, bütün iller sandık konulmasını ister. Doğru olan, yapılması gereken de budur.”

CHP’li siyasetçi, aralık ayı başında adayların belli olması gerektiğini dile getirdi.

20 kentten talep var

Genel merkeze şu ana kadar illerden ön seçim ve eğilim yoklamasıyla ilgili 20 civarında talep ulaştırıldığı öğrenildi.

Bu talepler, genel merkez tarafından değerlendirilecek ve seçim yapılıp yapılmayacağına ya da o illerde hangi yöntemle aday belirleneceğine karar verilecek.