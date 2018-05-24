İnce’ye göre Erdoğan’da ‘ince’ korku var: Değişim rüzgarını hissediyorum

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “16 yıldır vekilim. Türkiye’yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum” dedi.

İnce, CNN Türk canlı yayınında Hürriyet’in Ankara temsilcisi Hande Fırat, Vatan’ın Ankara temsilcisi Murat Çelik ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in soruları yanıtlıyor.

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Ekonomide yaşanan sıkıntılara değinen İnce, TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili “‘Üst akıl’ deniyor, kim bu” diye sordu.

İnce şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Türkiye’nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye’den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye’yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara.”

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Türkiye’nin Güney Kore’yi örnek alması gerektiğini belirten İnce, “Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye’nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore’nin bir de Türkiye’nin 1980’den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın” diye konuştu.

İnce’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı

Seçimi kazanırsam, bir hafta içerisinde Merkez Bankası’nın para politikaları bağımsız olacak. Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağız. Kamu bankalarının düzenini yeniden kuracağız. Acil olmayan kamu yatırımlarını erteleyeceğim. Sabit kur gibi dedikoduları tümden yok edeceğiz. Ziraat Bankası yüzde 80’ni tarım ve tarıma dayalı olanlara kredi verecek. Halkbank esnaf ve kobilere kredi verecek.

‘Kanal İstanbul projesini durduracağım’

CNN Türk’te “Seçime Doğru Özel” programının canlı yayın konuğuyum https://t.co/O5bs1Br62w — Muharrem İNCE (@vekilince) 24 Mayıs 2018

Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak. Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabii ki durduracağım Kanal İstanbul’u. Ne işimiz olur. Türkiye’nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz “Türkiye bir hukuk devletidir” diyebilmeli.

AKP’nin seçim beyannamesi

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) 16 yıl sonra “Ben şunu yapacağım” diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. “Ben ekonomiyi düzelteceğim” demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin? Bugün “3600 vereceğim” diyor. Kasım 2017’de CHP’li vekiller önerge verdi. Bu önergeler AK Partililerin oylarıyla reddedilmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir ‘ince’ korkudan, İnce “Size 3600’ü vereceğiz” demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın “3600 vereceğiz” diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete.

Havalimanı yerine şehir parkı

(Erdoğan) Atatürk Havalimanı’nın olduğu yere park yapacaksa hiç itirazım yok. Zaten o yapamayacak, ben yapacağım. Ben devam ettiririm onu. Ama emin olun öyle bir düşüncesinin olduğuna inanmıyorum. Geçmiş örneklere baktığımızda, her tarafı ranta boğdular. Keşke daha önce yapsalardı. Sadece orası yetmez. Onun yanındaki arazileri de dahil etseler. Biz dahil edeceğiz. Onun elinde olsa yapmayacaktır. Bir kenarına yapacak, yanına gökdelen konduracaktır.

İnce’nin ekibinde kimler var?

Ekibim belli 2014’ten beri çalışıyorum. Ankara’da bir ofisim var. KPSS’yi geliştireceğiz. Mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapıyorsanız bunu kamera sistemiyle kontrol altına almalısınız. Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak.

Projeler ve kaynakları

20 bin aracın geçtiği yere 40 bin araç parası verirseniz… 40 milyar doları Suriyelilere harcarsanız… Suriyelileri davul zurna ile uğurlarız, 40 milyar dolar size kalır. Bunlar kaynak değil mi? 2 milyar dolara saray yapacağınıza konut yapabilirsiniz. İşte size kaynak. Bizim kaynağımız demokrasi ve hukuk olacak.

Musluklar kapanacak

Devleti yönetenler pay almayacak. Herkes iyi biliyor ki, iş adamları avantasını vermeden iş yaptıramıyor. Ben de biliyorum onlar da biliyor. Bu musluklar kapanacak. AK Parti döneminde de ihale alan bizim dönemimizde de alabilecek. Gençlerimiz karikatür yapacak, eleştirecek. Hakaret olmadığı sürece sorun yok.

Dört maddede İnce’nin ekonomi yönetimi

* En acil işimiz hukuk devleti. Yargıyı düzelteceğiz. Geçen akşam Avrupa Birliği’ndeki büyükelçilerle birlikte bir iftar yemeğinde bulundum. Onlara şunu anlattım: Siz istediğiniz için değil, biz istediğimiz için. Biz özgür bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Siz bizim yargımızı beğenmiyorsunuz haklısınız. Ama bizde beğenmiyoruz. Fakat siz beğenmediğiniz için değil. Benim milletim doğru dürüst bir yargıyı hak ettiği için.

* Yatırımcının önündeki bürokratik engelleri kaldıracağız. Güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamı kuracağız.

* İdeolojik saplantılardan uzak duracağız. Yani faizle kavga etmenin bir anlamı yok. Faizin haram olduğunu bütün müslümanlar haram kabul eder ki bende kabul ediyorum. Bizim dinimizde böyle. Ama bizim dinimizde böyle diye ama dünyanın da kuralları var. Ben ülkemi yönetiyorum yani ülkeyi bu dünyanın içerisinde yönetiyorum.

* Ekonomik kurulların başına liyakatı esas alarak atama yapacağız. Asla benim adamım diye hareket etmeyeceğiz.

KDV-ÖTV tartışması

(Erdoğan’ın eleştirileriyle ilgili) ÖTV’yi kaldıracağım demedim. Sesli kitapta yüzde 18 KDV var. Normal kitap yüzde 8 KDV. Kutsal kitapta KDV yüzde 1. Kutsal kitapta KDV olur mu? Çocuk sayısına karışma hakkım yok, ama sütündeki KDV’yi indireceğim. Benim görevim o. Çocuk maması yüzde 8 olan da var yüzde 18 olan da… Sütte yüzde 8 KDV var. KDV’yi indireceğiz.

Musluktan akan suda 5 adet vergi var. Çevre temizlik, atık su, katı atık toplama bedeli ve artı KDV var. Emlakta, pırlantada, yatta KDV yok. Doğalgazda, mutfak tüpünde var. Akaryakıtta, benzinde, mazotta ÖTV, KDV toplam yüzde 51 vergi var. 100 TL’lik benzin aldınız, 51 TL de vergisi var.

1999’da deprem vergisi kondu. AK Parti bunu kalıcı hale getirdi.

‘Alevileri şimdi mi hatırladın?’

Sayın Erdoğan bugün açıklıyor… 16 yıldır aklına yeni mi geldi? KHK ile bunları yapabilir. Seçimi bekleme. Ola ki seçimi kaybedersin, senin yerine gelecek kişi yapmaz… Ben seçilir seçilmez, 1 ay içerisinde yapacağım. KHK ile hakkı var. Neden bekliyor? Seçim öncesinde müjde ver. Hem oy alırsın.

Alevileri şimdi mi hatırladın? 16 yıl hiçbir şey yapmayacaksın, seçime yakın bunları açıklayacaksın. Yapamaz, yapmayacak.

Eğitim

(Erdoğan) 2002’de Kocaeli’nde bir konuşmasında “Atanmayacak öğretmen kalmayacak” demişti. Şu an atanamamış 320 bin öğretmen var.

15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok. Bu ülke kalkınabilir mi? Bu ülkenin her şeyi atıl. Su akıyor biz seyrediyoruz. 3 tarafı denizlerle çevrili, balıkçılığı gelişmiyor. Meracılığı gelişmiyor. Gençleri boş duruyor. Doğalkaynaklar var, tarihi misyon var, genç nüfus var. Biz bu ülkenin nöbetçisi değil üreticisi olacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda şu 5 milyon kişi bulun diyeceğim.

16 yılda altı bakan, beş sınav değişikliği. Sınavda 9 ay kala bir değişiklik yapıldı, 7 ay kala bir daha yapıldı… 2 ay kala da tarih değişikliği yapıldı. Neden çocukların sınav tarihini değiştiriyorsunuz? Seçimin tarihini değiştirin. Bir yanda sınav, bir yanda seçim… Hangisi daha değerli? Bence sınav daha değerli. Seçimin 1 hafta geç olması ülke tarihini değiştirmez. Sınav tarihi belirlenmişse, o çocukların sınav tarihini değiştiremezsiniz. Önce çocuklar, sonra biz.

1+8+4 diye bir projemiz var.

Sınavlar kalkmayacak, kalkamaz. Bu bir şekilde olacak. Bu sistemi kurduğumuzda, yarın ben seçimi kaybettiğimde o kalkmayacak.

Her bakan geldiğinde bir reform yapıyor. Böyle bir şey yok. Bir uzlaşma yapacağız.

Gülen’in iadesi polemiği

Sayın Erdoğan, 2001’de partiyi kurdu. Partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen’i ziyarete gitti mi? Ben gittiğini biliyorum. Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. Partiyi kurarken icazet almaya gitti mi? Ben diyorum ki gitti.

3 Temmuz 2017, Bekir Bozdağ, “Efendim biz gönderirsek mahkeme reddeder diyor. Biz de onlara siz gönderin reddedeceklerse reddetsin” diyoruz. Yani reddedeceğini biliyor. Yani ABD Fettullah Gülen’i göndermez, Tayyip Erdoğan da istemez. Neden istesin ki?

Demek ki ona bir ayrıcalık yapılmış. İstediği her şeyi alabilmiş. Bir fotoğraf var. Gülen’i ziyaret ediyor AK Partili vekiller. Orada diz çökenler, şu an beş tanesi vekil listesindeler. 2012’den bu yana 5 yıl geçti, hâlâ alamadılar.

(Gülen’i) Usulüne göre istemediler. ‘FETÖ’cüler darbe yapmış, 1 yıl sonra istemişsin. 1 yıl neden bekledin?

Sadece ABD ve İngiltere’de suçluların iadesi konusunda daha zorlaştırılmış maddeler var. Türkiye, bu zor koşulları yerine getirmeden istemiş. Usulüne uygun bir şekilde isteyeceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde iki arkadaşımızı Adalet Bakanlığı’na göndereceğim.

Dokunulmazlıklar

Ben partim ile ayrı düştüm özgürlükler konusunda. Dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı, 2016’taki referandumda Selahattin Demirtaş hapiste olmazdı, referandum da geçmezdi. Bugün olsa aynısını yaparım. Türkiye’de şu an bir tek adam var, her şeye o kadar veriyor. Yanında da liyakatsız bir ekip var. Ben tek adam değil ama güçlü bir lider olacağım.

Yerli otomobil

Yerli otomobil zaman kaybı, devam ettirmem. 20 yıl öncesinin projesiydi. Türkiye yazılım merkezi olsun isterim. Ben araba yapımına talip olmuyorum. Türkiye’yi yazılım merkezine çevirmeye çalışmayı tercih ederim.

Nükleer enerji

Önceliğimiz yenilenebilir enerji kaynağı olmalı. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine öncelik vereceğiz. Nükleer enerjiye kategorik olarak karşı değilim, ülkenin ihtiyacı olursa nükleer santral projeleri devam edebilir.

Suriye politikası

Mevcut yönetimle ilişki kurmaya mecburuz. Şam’da büyükelçilik açılmalıdır, denenmelidir. Suriye’deki toprak bütünlüğü korunmalıdır. Suriye’ye yeni bir anayasa hazırlanmalıdır. Esad seçilirse de başkası seçilirse de kabul ederim. O komşu ülkenin iç işleridir.

Bayram’da 72 bin kişi gidiyor, sonra geri dönüyor. Yok böyle bir dünya. 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada. Buraya neden geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Devlet yönetimi incelik ister. 4 milyon Suriye’li Türkiye’de, bayramda 72 bini tatile gidiyor, sonra geri geliyor. Demek ki şartların uygun. Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aş evi değil.

Akılsız bir dış politika, eğitim en rezil ettikleri konu. Türkiye itibarı yerlerde sürünüyor.