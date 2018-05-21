İnce’ye göre ‘bu iş oldu, maya tuttu’: Hiç canınızı sıkmayın, değişim gelecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın’dan sonra geçtiği Zonguldak’ta Madenci Anıtı önünde halka seslendi. Emeğin başkentinde olduğunu söyleyen İnce, “Hiç canınızı sıkmayın, bu iş oldu, maya tuttu. Değişim gerçekleşecek. İyileşmeyen sağlık, iyileşmeyen dış politika, artık yeni doktor gelecek, tedavi edecek” dedi.

İnce, “24 Haziran’da Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda iki gün içinde olağanüstü hal kalkacak. Dolayısıyla grev yasağı da kalkacak. Özgür demokratik bir Türkiye. ‘Gençlere ne vaat ediyorsun?’ diyorlar. Gençlere özgürce tweet atmayı vaat ediyorum, var mı bir diyeceğin? Korkusuzca Cumhurbaşkanını da eleştirecek. 16 senedir Ankara’dayım 14 yıl kirada oturdum son 1,5 senedir bir apartman dairesinde oturuyorum. Helal parayla alınmış evimde oturacağım. Devlet işleri içinse Atatürk’ün kullandığı Çankaya’da oturacağım” diye konuştu.

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‘Güven veren bir ülke olacağız’

İnce, yargı bağımsızlığını sağlayacaklarını, mahkemelerin talimatla çalışmayacağını söyleyerek, “Bunu bulduğumuzda yabancı yatırımcı diyecek ki Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye’de güzel şeyler oluyor, Türkiye güvenilir bir ülke. Önce bunu inandıracağız. Sonra Merkez Bankası başkanını, CHP Genel Merkezine çağırmayacağız. Bağımsız olacak o. Ekonomiyle ilgili kurulların başına acaba bu CHP’li mi diye bakmayacağız. İşini biliyor mu buna bakacağız. Mesela bir iş adamı yatırım yapacak. Üç ay sonra mevzuat değişmeyecek. Böyle bir şey olmayacak. Güven veren bir ülke olacağız” dedi.

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‘Özgür bireyler yetiştireceğiz’

İnce en büyük projesinin huzur olduğunu ve milleti ayırmayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu: “Benim projem huzur. Hepimiz bir arada olacağız. Öyle Kürt, Türk, Çerkez ayırmayacağız. ‘Tezek, çöplük’ diye meydanlarda öyle laflar etmeyeceğim. Cumhurbaşkanı böyle laflar etmeyince millette ona hakaret etmeyecek. İkincisi ise büyüyeceğiz ekonomik olarak. Gelecek seçimleri düşünen siyasetçidir. Gelecek nesilleri düşünen devlet adamıdır. Bugün emekli ablamız bana sordu ‘Ne vereceksin emekliye?’ ‘Önce torunlarına sonra sana vereceğim’ dedim. Öyle. Önce torunlara. Çünkü torununa vermezsem o senin gelip emekli maaşını istiyor zaten. Torunun ücretsiz iyi okulda okutacağız. Memlekete hizmet edecek. Bunu başarabiliriz. Bunu yapabiliriz. 1923’te Atatürk bunu nasıl yaptıysa öyle yapabiliriz. Türkiye’yi nasıl kalkındıracağız? Bu ülkenin akıllı çocukları yurt dışına kaçıyor. O kaçışı durduracağız. Türkiye boşa çalışan kasnak gibi. Dünyadaki ilk 100 marka arasında bir tane Türk markası yok. Bir marka yaratacağız. İki tasarım yapan gençler. Üç teknoloji üreten gençler. Tasarım yapan gencin özgür olması lazım. Özgür birey bunu yapabilir. Böyle kafasında at gözlüğüyle bakan birey yapamaz. Özgür bireyler yetiştireceğiz. Buraya gelerek gençlerle tartışacağım. Milletin önünde. Cumhurbaşkanı olduğumda televizyona gençlerle çıkacağım. Bana ısmarlama sorular değil zor sorular sorun diyeceğim.”