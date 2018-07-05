İnce’ye göre AKP, Kılıçdaroğlu’ndan memnun: Her girdiği seçimi kazanmış

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CHP’nin genel başkanlığına talip olan ve parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile rekabete giren Muharrem İnce, değişim rüzgarının önüne duvar örülmemesi gerektiğini söyledi.

İnce ayrıca, AKP’nin de Kılıçdaroğlu’nun liderliğinden memnun olduğunu öne sürdü: “Her girdiği seçimi AKP kazanmış. CHP’nin mevcut durumunu korumak ister ki bir daha yensin.”

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Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’na konuşan İnce, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiği olağanüstü kurultay, onursal genel başkanlık ve grup başkanlığı teklifine açıklık getirdi.

Derdinin koltuk, pazarlık ve polemik olmadığını söyleyen İnce, teklifinin Türkiye’ye umut olacağını, aksi halde yerel seçimleri kaybedeceklerini savundu. Kılıçdaroğlu ile bir yarış ve rekabet içinde olmadığını belirten İnce sözlerine şöyle devam etti: “Kendisinin onursal genel başkan olacağını, benim de kurultayda genel başkan olarak hemen çalışmalara başlamamız gerektiğini söyledim. Bu görüşümün arkasındayım. Burada yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir nezaketsizlik asla yapmam. Ama nezaketten öte gelecek kaygısı var. Ben ülkemin geleceğinden kaygı duyuyorum. Gençlerin geleceğinden kaygı duyuyorum.”

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Genel başkanın kurultayı toplama yetkisi olduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun bunu yapması durumunda çok şık olacağını belirten İnce, farklı sonuç almak isteniyorsa farklı şeyler denenmesi gerektiğini söyledi: “Bir değişim rüzgarı varsa, değişim rüzgarının önüne duvar örülmez, değirmen kurulur. Değirmen kuralım ki faydalı bir şey yapalım. Bazıları değişim rüzgarının önüne duvar koymak isteyebilir, ben duvar değil değirmen kurmak istiyorum.”

‘Türkiye’nin geleceği İnce ya da Kılıçdaroğlu’ndan daha önemli’

İnce, Kılıçdaroğlu’nun kurultayı toplamaması durumunda olacaklarıysa şöyle özetledi: “Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Çözülecektir bu. Amacım orada tehdit falan da değildi. Ben yine abi-kardeş ilişkisi içinde yürütmek istiyorum. Sayın genel başkanı asla incitmek istemiyorum. Genel başkanı seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum. Geleceğimizi geri almak istiyorum. Geleceğimiz gitti. Artık nezaket, sevgi bunlar tamam da bir de gelecek var. Türkiye’nin geleceğini İnce’nin ya da Kılıçdaroğlu’nun geleceğinden daha önemli görüyorum.”

İnce, genel başkanlık tartışmasıyla AKP’nin, CHP’yi karıştırmak isteyip istememesiyle ilgili soruyaysa şu yanıtı verdi: “AKP CHP’yi niye karıştırmak istesin? AKP, CHP’nin bu yönetiminden memnun değil mi sizce? Her girdiği seçimi AKP kazanmış. AKP, memnun bu işten niye karıştırmak istesin? AKP, CHP’nin içini, CHP’ye yenildiği zaman karıştırmak ister. AK Parti CHP’nin mevcut durumunu korumak ister ki bir daha yensin.”