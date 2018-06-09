İnce’ye ‘Gafil’ diyen Bahçeli: Adaylığı bile zul, ‘FETÖ’ye tek kelime etmedi

Başkanlık referandumundan bu yana AKP’yle ortaklık yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “Gafil” dedi.

Bursa’da destekçilerine konuşan Bahçeli, adaylarının bir kez daha AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

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İnce’nin, ‘sözde’ diye tanımladığı Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını ifade eden MHP lideri, “Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin cumhurbaşkanı adayı olması bile zuldür” dedi.

Bahçeli’nin FETÖ iddiası

Bahçeli, şöyle devam etti: “‘Apoletleri sökeceğim’ diyor. Nasıl söküp takmaya alışmış… ‘Cumhurbaşkanı olacağım’ iddiası da deli saçması, akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek fikrini deşifre eden CHP’nin işi bitmiş, dümeni şaşmıştır. FETÖ’ye tek kelime etmeyen birinin cumhurbaşkanı olması hayaldir. Bunlarda ne erdem kalmış ne de adamlık.”

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Bahçeli’nin ‘FETÖ’ye tek kelime etmediğini söylediği’ İnce, daha adaylığının açıkladığı ilk günkü vaatlerinde ‘FETÖ’yle mücadele edeceğini söylemişti.

CHP’li aday, “AKP-FETÖ ortaklığı cumhuriyeti rotasından çıkardı” dedikten sonra terör örgütleriyle mücadele edeceğini ifade etmişti: “İki de iddiam var: Bir, terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister FETÖ, en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İki, yetimin hakkına göz dikenlere, ihaleye fesat karıştıranlara, terörü destekleyenlere ve bu ülkeyi soyanlarla, Allah’ın huzurunda söz veriyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Gündemde yine ittifak var

Bahçeli, AKP’yle kurdukları ‘cumhur ittifakı’na karşı çıkanlara da şunları söyledi: “‘Cumhur ittifakı’ yerine ‘itilaf’ diyenler, ihanete el sallayanlar, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar. ‘Cumhur ittifakı’nın amaç ve kapsamını göremezler görseler de hazmedemezler. ‘Cumhur ittifakı’ bizzat cumhurun ta kendisidir. Kim ki ‘cumhur ittifakı’nı dinamitlemeye kim ki ittifaka zaman biçerse kalkışırsa biliniz ki Türkiye’nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır.”

MHP lideri, “Malum çevre ve şahıslar ihanete kafa yormazlar ittifakla uğraşırlar. Bunlar ki ‘Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur’ diyen ekonomik teröristlere ses çıkarmazlar” dedi.