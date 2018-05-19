İnce’ye bisiklet hediyesi: Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedeceğim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun mitinginde kendisine ‘Cumhurbaşkanı seçildiği gün makam aracı olarak binmesi için’ hediye edilen bisiklet için “Bisiklet, Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedilecek” dedi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk yurt dışı gezisini de açıklayan İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı İsrail politikalarıyla ilgili eleştirerek, “Yaptığın anlaşmaları feshetsene. Yaptığı tek şey miting. 2013’te Gazze’ye gideceğim dedi. Beş senede gidemedi; Gazze yerine Gebze’ye gitti. Devlette devamlılık esastır, ben seçildiğimde ilk işim Gazze’ye gitmek olacak” diye konuştu.

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‘Cumhurbaşkanı seçildiği gün makam aracı olarak binmesi için’ hediye edilen bisiklete konuşmasını yaptığı platformda binen İnce, “Bisiklet, Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydedilecek” dedi.

İnce, Samsun mitinginde şu mesajları verdi:

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“Gençler, önümüzde bir tarihi sorumluluk var. 24 Haziran’da normalde sınava girecektiniz, sınavın adı ve soru şekli değişti. Bunlar sizin için hayati derecede önemli olan o sınavın yerini de değiştirdiler, şimdi yetki sizde. Paketleyin bunları 24 Haziran’da…

‘Ey Merkel’ diyor, ihale veriyor. ‘Ey Amerika’ diyor, gidiyor Boeing alıyor. ‘Ey Putin’ diyor S-400 alıyor. Ey Hollanda diyor, Petrol Ofisi’ni satıyor. Biz barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Benim cumhurbaşkanlığında hiç fabrika açılmasa, yatırım yapılmasa, sadece mevcut geliri adil paylaşsak maaşlarınız iki katına çıkar.

Yunanistan’la savaştık, galip biziz. Savaş sonrası Atatürk Yunanistan’la barışıyor, Balkan Paktı kuruyor. Amerikalı büyükelçi, Atatürk’e soruyor: ‘Savaşı kazandın, neden tazminat istemiyorsun? Para iste’ diyor. Atatürk diyor ki, ‘Ekonomiyi geliştirerek alacağımız para tazminatla alacağımızdan çok olur.’ O büyükelçi ‘Hayatımda böyle zeki, dahi adam görmedim’ diyor. Türkiye’de şu anda Amerikan büyükelçisi yok, katip düzeyinde hareket ediyoruz. Suriye’de büyükelçi yok. Beyefendi Esad’la küs. Böyle devlet yönetimi olur mu?

O şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum, benim cumhurbaşkanlığımda fabrikaları geri alacağız. Oraya para bağlayanları da mağdur etmeyeceğiz. Paraları yatırıma yönelmeleri şartı ile iade edeceğiz.

Benim hemşehrimle aramada fark var. Onda devletin uçağı, helikopteri var, örtülü ödenek var. Benim de milletim var. Üniversite öğrencisi mesaj atmış, Muharrem abi diyor 5 lira yatırdım kampanyana. O devletin parasıyla ben de milletin gönlünden kopan parayla kampanya yapacağım.

Eğitim sistemini değiştireceğiz, 81 milyon uzlaşana kadar bir yıl boyunca tartışacağız. Çocuklarımızın geleceği için önce uzlaşacağız. İstediğim programı uygularım, kindar nesil yetiştiririm. Böyle olmaz, çocuklara yazık. Benim görüşüm egemen olsun diye çocuklara kıyan devlet adamı olmaz.

Uzman çavuşlara, askeri öğrencilere sesleniyorum. Darbe girişiminde tepedekilere değil, erlere sesleniyorum. Erin günahı olmaz. Moralinizi bozmayın, canınızı sıkmayın. Adalet gelince hiçbir sorun kalmaz.

2018’in ilk dört ayında örtülü ödenek 747 milyon lira. Bu para harcanmış, kimseye hesap verilmemiş. Böyle bir şey olabilir mi! Bu bizim, sizin paranız. Şu anda bir yetkisi var cumhurbaşkanının. Yetki şu: Bütçeyi tek başına yapabiliyor. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bu yetkiyi kullanmayacağım, Meclis’e iade edeceğim bütçe yapma yetkisini.