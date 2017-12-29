İncesaz 20’nci yaşını Üsküdar’daki konserle kutladı

Klasik Türk müziği topluluğu İncesaz, 20’nci yılını Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserle kutladı.
1997 yılında, Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından kurulan İncesaz, bugüne dek dokuz albüm yayınladı.
Grubun şu anki üyeleri, Murat Aydemir (tanbur ve lavta), Taner Sayacıoğlu (kanun), Akın Aral (bas gitar), Volkan Hürsever (kontrbas), Türker Çolak (vurmalı çalgılar) ve Cengiz Onural’dan (gitar) oluşuyor.
İncesaz’a 20’nci yıl konserinde, Melihat Gülses, Oya Küçümen, Cengiz Özkan, Muammer Ketencoğlu ve İncesaz’ın kurucularından Derya Türkan eşlik etti.
İncesaz’dan ‘Firar’: