İncesaz 20’nci yaşını Üsküdar’daki konserle kutladı

Gezici araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’nin en çok güven duyduğu isimler gazeteci Uğur Dündar, bir başka gazeteci Hande Fırat, genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ ve komedyen Cem Yılmaz oldu.