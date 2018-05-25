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Yaramazlara biraz batar!

İnce’nin Cerrahpaşa ziyareti öncesi dekana tehdit: Sokarsanız gününüzü görürsünüz

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin fakülte kampüsünde yaptığı konuşma nedeniyle görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran’ın İnce’nin ziyaretinden önce güvenlik amiri Ali Nergis tarafından “Muharrem İnce’yi buraya sokamazsınız. Sokarsanız gününüzü görürsünüz” diyerek tehdit edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: @vekilince

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması için hükümetin yaptığı düzenlemeye karşı öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanları bir süredir eylem yapıyor. Muharrem İnce dün öğle saatlerinde fakülteye gidip eylem yapan üniversitelilere destek vermişti.

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Dekan Alaattin Duran’ın akşam saatlerinde görevden alındığı öğrenildi.

Birgün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, İnce’nin ziyareti öncesi güvenlik amiri Ali Nergis, dekanlık katına çıkarak rektörlük tarafından ziyaretin istenmediğini, güvenliği tehdit ettiğini Duran’a iletti.

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Duran, İnce’nin ziyaretini kabul edeceğini açıklamasının ardından güvenlik amiri Nergis “Muharrem İnce’yi buraya sokamazsınız. Sokarsanız gününüzü görürsünüz” sözleriyle dekanı tehdit etti.

Tartışmaların ardından güvenlik amiri Nergis, dekanlık binasından ayrıldı. Güvenlik, ziyarete engel olması söz konusu oldu ancak İnce’nin ziyaretine öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımı eklenince müdahale imkansız hale geldi.

Bu gelişmelerin ardından Duran’ın 23.00 sularında telefonla aranarak görevden alındığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yaptığı ziyaret sonrası görevden alınan Dekan Prof. Dr. Alaaddin Duran, “Bir milletvekilinin, bir cumhurbaşkanı adayının Cerrahpaşa’ya girmesini önlememizi bana söylediklerinde, bunu kendime anlatamadım” dedi.

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