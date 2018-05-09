İnce’nin ziyaret ettiği Demirtaş: HDP seçmenine mesajdan öte insani bir davranış

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyaretini ‘insani bir dayanışma örneği’ olarak tanımlarken “Dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil” dedi.

İnce, bugün Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan Demirtaş’ı ziyaret etti.

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Ziyaretin ardından avukatları aracılığıyla yazılı açıklama yayınlayan HDP’li siyasetçi, İnce’ye teşekkür ederken, Türkiye’de uzun zamandır her alanda yaşanan adaletsizlerin seçim sürecinde de devam ettiğini vurguladı.

Demirtaş, kendisi ve diğer tutuklu siyasetçilerin cezaevinde rehin tutulduklarını belirterek “Ama maalesef ki, dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil” yorumunu yaptı.

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HDP’li aday, sözlerine şöyle devam etti: “OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, devletin bütün imkânlarının tek bir Cumhurbaşkanı adayı için seferber edilmesi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkânsız kılmıştır. Umuyor ve diliyorum ki, bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır. Yine, seçim kampanyasında adayların ve partilerin kullanacakları yapıcı dil ve üslubun, toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

‘Mesajdan öte insani davranış’

İnce’nin ziyaretinin ‘HDP seçmenlerine yönelik siyasi mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir davranış örneği’ olduğunu vurgulayan Demirtaş, şöyle devam etti: “Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her hâlükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız. Sayın İnce’nin de bu anlayışla hareket ediyor olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor elbette. Bütün engellere, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı bu anlayışla yürüteceğiz.”