İnce’nin ziyaret edeceği Başak Demirtaş: Memnuniyetle ağırlayacağım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün Diyarbakır’da yapacağı miting kapsamında ziyaret edeceği HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, “Memnuniyetle ağırlayacağım” dedi.

İnce, 9 Mayıs günü Edirne Cezaevi’ne giderek Demirtaş’ı ziyaret etmişti. Demirtaş, İnce’nin ziyaretini ‘insani bir dayanışma örneği’ olarak tanımlamış ve İnce’ye şöyle demişti: “Diyarbakır’a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle.”

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İnce’nin Diyarbakır mitingi bugün saat 17.00’de İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek. CHP adayının, mitingin ardından Demirtaş ailesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Başak Demirtaş, HDP’nin seçim standını ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Demirtaş, “Cezaevindeki eşimin arkasından gece gündüz demeden iftiralar ve hakaretler yağdırılıyor. Yani bu eleştiriler seviyesiz ve saygısızca. Eğer ki korkmuyorsanız çıkarın o zaman o da sözünü meydanlarda size söylesin, cevabını versin” dedi.

İnce’nin ziyaretini de değerlendiren Demirtaş, “Muharrem İnce bize gelecek. Tabii memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın (Cumhurbaşkanı) Tayyip Erdoğan, (İYİ Parti adayı Meral) Akşener, (Vatan Partisi adayı Doğu) Perinçek ve (Saadet Partisi adayı Temel) Karamollaoğlu da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor” diye konuştu.