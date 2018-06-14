İnce’nin Yalova’da izin günü: Biraz dinlenmem lazım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting programına arefe günü nedeniyle ara vererek doğum yeri Yalova’nın Elmalık köyüne geldi.
İnce, günü dinlenerek geçirdi.
İnce’nin baba evinde dinlendiği gün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Yalova’da miting yaptı.
Evden dışarı çıkmayan Muharrem İnce, bir ara gazetecilere el salladı, “Biraz dinlenmem lazım. Bugün istirahatteyim arkadaşlar, kusura bakmayın. Akşam köydeki iftara katılacağım. Yarın sabah ise bayram namazını kılıp ailemle bayramlaşacağım” dedi.
İnce, yarın akşam Yalova’da ikinci mitingini yapacak.