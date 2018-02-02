İnce’nin vaadi: 15 gün önce CHP üyesi olup 16’ncı gün yönetici olma devri kapanacak

CHP’nin yarın yapılacak kurultayında genel başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Partiye 15 gün önce üye olup, 16’ncı günde genel başkan yardımcısı olma devri kapanacak” dedi.

‘Kılıçdaroğlu yardımcılarını uyaracağını söyledi’

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, genel merkezin delegelere imza vermemeleri konusunda baskı yaptığı iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme için “Toplu imza törenlerinin olmaması gerektiğini, il başkanlarının firesiz imza toplayalım diye bir girişimin yanlış olduğunu, kamuoyunda topladığı imza kadar oy alamayan bir genel başkan olursa, bunun partimiz için iyi olmayacağını söyledim. Kendisi de Genel Başkan Yardımcılarını uyaracağını söyledi” dedi.

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‘Transferle milletvekili olur ama…’

İl başkanlarına adaylık sözü verilip Kılıçdaroğlu’nun kurultay adaylığı için imza vermelerinin istendiğini öne süren İnce, şöyle devam etti: “Bir sözüm olsun CHP’lilere, ben cumartesi akşamı genel başkan olduğumda transfer yönetici dönemi sona erecek. CHP, özgüveni yüksek bir parti olacak. Kendi evlatlarına güvenecek. Partiye 15 gün önce üye olup, 16’ncı günde genel başkan yardımcısı olma devri kapanacak. Bir kişiyi transferle belediye başkanı yapabilirsiniz, yetenekleri vardır, bakan, milletvekili yapabilirsiniz. Bunlara itirazım yok. Ama transferle bir kişiyi genel başkan yardımcısı yapamazsınız.”

Geniş tabanlı cumhurbaşkanı adayı seçimi

Muharrem ince CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde göstereceği adayını 1 milyon 200 bin parti üyesi ile sivil toplum örgütlerinin de katılacağı seçimle belirlenmesi gerektiğini söylüyor. İnce bu konuda “Örneğin DSP, derse ki ‘Ben CHP’nin adayına oy vereceğim’ DSP üyeleri de oy kullanmalıdır. Örneğin Mimarlar Odası, ‘Ben CHP’nin adayına oy vereceğim’ diye açıklama yaparsa, Mimarlar Odası’na üye olanlar da oy kullanmalıdır. Diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar… Bunlar kamuoyuna açıklama yapmak kaydıyla, CHP üyesi olmasalar dahi oy kullanmalıdır” dedi.

‘Cumhurbaşkanı adayı olurum’

İnce “Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz” sorusuna “Olurum, ikircikli davranmam. Ama başkalarının olmasını da desteklerim. Oradan çıkacak sonucu da kabul ederim. Çıkacak sonuçta CHP’nin genel başkanı olarak ben çıkarsam aday olurum. Ben çıkmazsam, başka biri çıkarsa seçimi yürütürüm, seçimden sonra gereğini yaparım” yanıtını verdi.