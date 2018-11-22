İnce’nin tweeti TRT’ye santral müziğini değiştirtti

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin iğneleyici mesajı, TRT’ye santral müziğini değiştirtti.
İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için CHP’nin adayı olarak adı geçen İnce, Twitter hesabından mitinglerine yer vermeyen TRT’nin santral numarasını paylaştı.
İnce, “Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT’nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu’nun santralini 0212 232 12 00 arayın kendiniz dinleyin” diye yazdı.
Ankara, İstanbul ve İzmir mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin tek adamın borazanı olduğunu tartışmaya gerek yok. TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 02122321200 arayın kendiniz dinleyin 🙂
— Muharrem İNCE (@vekilince) November 22, 2018
TRT’yi arayınca AKP’nin seçim şarkısı ‘Dombra’ çalıyordu. Tepkiler üzerine santral müziği ‘Katibim’ şarkısıyla değiştirildi.