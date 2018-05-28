İnce’nin özür dilediği yurttaş: Halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin koruma görevlisinin sahneden ittiği yurttaş İsmail Kalkan, İnce için “Özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi” dedi.

İnce, dünkü İzmir programında sahnedeyken, bir kişi yanına giderek ‘selfie’ çekti. Daha sonra yurttaş yanından ayrılırken, İnce’nin bir koruması, yurttaşı sertçe sahneden itti. Söz konusu görüntü yoğun tepki çekti. CHP’li aday, bugün korumaların ittiği yurttaşı arayarak özür diledi.

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İnce, telefon görüşmesinde, “Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle” dedi.

Bayraklı Belediyesi’nde işçi olarak çalışan CHP üyesi İsmail Kalkan, İnce’nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyledi.

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Kalkan şöyle devam etti: “Ben Muharrem İnce’ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran’da hepimizin cumhurbaşkanı olacak.”