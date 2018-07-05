İnce’nin olağanüstü kurultay teklifine partiden ret: Zamanında yapılacak

CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından sonra konuşan parti sözcüsü Bülent Tezcan, partinin gündeminde olağanüstü kurultay olmadığını söyledi.

İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik. Kurultaya gitmeyeceğim. Kimse CHP örgütüne talimat veremez” demişti.

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İnce “Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin” diye yanıt vermişti.

CHP sözcüsü Tezcan, kurultayla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular MYK’da da görüşüldü, genel başkanımızın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçlarının tümü değerlendirilebilir ama kurultayı gerektirecek bir tablo değildir. Sandıklardan birinin sonucunu farklı, diğerini farklı yorumlamak doğru değildir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, örgütlerimiz ortak bir hedefe doğru yönelmiştir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Şu anda partinin bir iç iktidar tartışması içinde olmasının gelecek planlaması açısından bir faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır. Tam mutabakatla genel başkanın yanındayız.”

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(İnce’nin ‘onursal başkanlık’ teklifi): “Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan başka herhangi bir ihsana ihtiyacı yoktur.”

Tezcan şöyle devam etti: “MYK, genel başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır. Herhangi bir farklı düşünce ve yaklaşım yoktur. Partinin kurultay delegelerinin büyük çoğunluğunun da partiyi bir kurultay tartışmasına çekmenin doğru olmadığı görüşünde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle delegelerin yüzde 51 imzasıyla bir kurultay talebinin gündeme geleceğini düşünmüyoruz. Takdir kurultay delegelerinindir.”

(Yerel seçim) “Yerel seçimlerin erkene alınması konusunda CHP’nin herhangi bir kabulü söz konusu değildir.”