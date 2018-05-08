İnce’nin miting haritası: Demirtaş’ı ziyaretin ardından Hakkari’ye gidecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesinin ardından Hakkari’de miting yapacak.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre İnce, 9 Mayıs’ta Edirne Cezaevi’ne giderek burada Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş’ı ziyaret edecek.

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CHP’li aday, ziyaretin ardından kentte miting yapacak. İnce, 10 Mayıs’ta ise Hakkari’ye gidecek. Burada da miting düzenlenecek.

İnce aslında o tarihte Diyarbakır’a gitmeyi planlıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kentteki Türkiye Kupası final maçını izleme olasılığı İnce’nin planını ertelemesine neden oldu.

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İnce, 11 Mayıs’ta ise annesinin memleketi Rize’ye gidecek. Buradan Denizli’ye geçecek olan CHP’li aday, 13 Mayıs’ta Manisa’nın Soma ilçesindeki anma törenine katılacak.

Öte yandan İnce’ye Demirtaş’ı ziyaret için izin verilip verilmeyeceği merak konusuydu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnce’nin Demirtaş’ı ziyaretine izin verileceğini söyledi.

‘Cumhurbaşkanımız geliyor’

CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı, İnce’nin kendisinin il başkanı seçildiği yaklaşık altı ay önceki kongreye bir grup milletvekiliyle katıldığını belirterek “O zaman Yalova milletvekiliydi. Şimdi ise cumhurbaşkanı adayımız. Hatta Allah’ın izniyle kazanacağımıza inanıyoruz, o nedenle ‘Cumhurbaşkanımız gelecek’ diyoruz” dedi.

Karahanlı, İnce’nin kent merkezindeki mitinginin ardından Yüksekova ilçesindeki esnafı ziyaret edeceğini ifade etti.

‘AKP’yi geçer’

CHP’li başkan, İnce’nin Demirtaş’ı ziyaretinin de ‘kardeşliği pekiştirmek’ adına önem taşıdığını, bölgede olumlu karşılanacağını belirterek adaylarının ilk turda AKP’nin üzerinde oy alacağını, ikinci tura kalırsa da bölgedeki oylarının yüzde 80’ini alacağını iddia etti.