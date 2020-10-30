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Yaramazlara biraz batar!

İnce’nin ‘Memleket Hareketi’nde kurucu ekip belli oldu

‘Memleket Hareketi’ başlatan CHP’li Muharrem İnce, yol haritasını ve birlikte hareket ettiği isimleri açıkladı.

Fotoğraf: AA

İnce, basın toplantısında başlattığı siyasi hareketin hedefleriyle ilgili bilgi verdi: “Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte, karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.”

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İnce’nin açıkladığı kurucular kurulu:

  • Ahmet Özalp (siyaset bilimi profesörü)
  • Ali Rıza Büyükuslu (işletme profesörü eski rektör)
  • Ali Tunçcan (uçak mühendisi)
  • Alper Karaoğlan (tıp profesörü)
  • Ayber Yağız (endüstriyel tasarımcı)
  • Ayşe Özsoya Sarıkamışlı (avukat)
  • Aykut Demiray (bankacı)
  • Barış Tuzlumbay (tıp profesörü)
  • Berk Hacıgüzeller (finansal danışman)
  • Berna Bütüner Karadeniz (siyaset bilimci)
  • Bilin Neyaptı (iktisat doçenti)
  • Burak Hasar (diş hekimi)
  • Cüneyt Oğuz (yatırım bankacısı iş insanı)
  • Çiğdem Bayraktar Ör (yazar yayıncı)
  • Ebru Arıkan (iş insanı eğitimci)
  • Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti, toplum bilimci)
  • Gürbüz Evren (kalkınma uzmanı)
  • Hüseyin Baraner (turizmci)
  • Hüseyin Ercüment Değer (avukat)
  • İlhan Düzyürek (yönetici)
  • İlkay Yıldırım (ekonomist sanayici)
  • İpek Özkal (siyasal bilgiler doçenti)
  • Mehmet Kazancıoğlu (makine mühendisi yatırım danışmanı)
  • Mert Ünlü (ihracatçı)
  • Meryem Şengül Kalap (gazeteci yapımcı)
  • Muharrem Yıldız (eğitimci öğretim görevlisi)
  • Muharrem İnce (fizik öğretmeni, eski milletvekili)
  • Osman Kurtuluş (travmatoloji uzmanı)
  • Osman Serkan İleri (doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi)
  • Özgür Serkan Yılmaz (üst düzey yönetici)
  • Serkan Yahşi (inşaat mühendisi)
  • Serkan Ufuk Akgün (sanayici)
  • Sibel Aracı (psikiyatrist)
  • Tolga Yüce (oyuncu yönetmen yapımcı)
  • Yağız Elver (akademisyen)
  • Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)

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