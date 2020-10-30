İnce’nin ‘Memleket Hareketi’nde kurucu ekip belli oldu

‘Memleket Hareketi’ başlatan CHP’li Muharrem İnce, yol haritasını ve birlikte hareket ettiği isimleri açıkladı.
İnce, basın toplantısında başlattığı siyasi hareketin hedefleriyle ilgili bilgi verdi: “Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte, karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.”
İnce’nin açıkladığı kurucular kurulu:
- Ahmet Özalp (siyaset bilimi profesörü)
- Ali Rıza Büyükuslu (işletme profesörü eski rektör)
- Ali Tunçcan (uçak mühendisi)
- Alper Karaoğlan (tıp profesörü)
- Ayber Yağız (endüstriyel tasarımcı)
- Ayşe Özsoya Sarıkamışlı (avukat)
- Aykut Demiray (bankacı)
- Barış Tuzlumbay (tıp profesörü)
- Berk Hacıgüzeller (finansal danışman)
- Berna Bütüner Karadeniz (siyaset bilimci)
- Bilin Neyaptı (iktisat doçenti)
- Burak Hasar (diş hekimi)
- Cüneyt Oğuz (yatırım bankacısı iş insanı)
- Çiğdem Bayraktar Ör (yazar yayıncı)
- Ebru Arıkan (iş insanı eğitimci)
- Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti, toplum bilimci)
- Gürbüz Evren (kalkınma uzmanı)
- Hüseyin Baraner (turizmci)
- Hüseyin Ercüment Değer (avukat)
- İlhan Düzyürek (yönetici)
- İlkay Yıldırım (ekonomist sanayici)
- İpek Özkal (siyasal bilgiler doçenti)
- Mehmet Kazancıoğlu (makine mühendisi yatırım danışmanı)
- Mert Ünlü (ihracatçı)
- Meryem Şengül Kalap (gazeteci yapımcı)
- Muharrem Yıldız (eğitimci öğretim görevlisi)
- Muharrem İnce (fizik öğretmeni, eski milletvekili)
- Osman Kurtuluş (travmatoloji uzmanı)
- Osman Serkan İleri (doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi)
- Özgür Serkan Yılmaz (üst düzey yönetici)
- Serkan Yahşi (inşaat mühendisi)
- Serkan Ufuk Akgün (sanayici)
- Sibel Aracı (psikiyatrist)
- Tolga Yüce (oyuncu yönetmen yapımcı)
- Yağız Elver (akademisyen)
- Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)