İnce’nin ‘Memleket Hareketi’nde kurucu ekip belli oldu

‘Memleket Hareketi’ başlatan CHP’li Muharrem İnce, yol haritasını ve birlikte hareket ettiği isimleri açıkladı.

Fotoğraf: AA

İnce, basın toplantısında başlattığı siyasi hareketin hedefleriyle ilgili bilgi verdi: “Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte, karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.”

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İnce’nin açıkladığı kurucular kurulu: