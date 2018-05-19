İnce’nin manifestosu: Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikalara son

Seçim manifestosunu açıklayan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “İlk adım OHAL’in kaldırılması olacak. Yetkin ve kararsız yargıçların seçilmişleri denetlemesi sağlanacaktır; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan politikalara son vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun’da seçim manifestosunu açıkladı ve beş başlık altında topladıklarını söyledi.

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“Yaptıklarının hesabını vermeyecekleri sürekli bir iktidar peşindeler” diyerek AKP’ye yüklenen İnce, sözlerine şöyle devam etti: “Başta ekonomi olmak üzere rakamlara baktığımızda gerçekleri görmekteyiz. Vicdansız ve gücün altına girmiş bir din anlayişi Müslümanlıkla bağdaşamaz. Haklının başının eğik olduğu bir ülke.”

Partili olmak ve biat etmenin her şey için şart haline getirildiğini belirten İnce, şunları söyledi: “Devletin bütün kurumları tek adamın kurumları haline getirildi. Devlet ayaküstü politikalarla idare edilir oldu. Her kademedeki görevli hesap verme yerine ‘kandırıldık’ demeyi adet edindi.”

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Eleştirileri dile getirdikten sonra seçim manifestosuna geçen İnce, cumhuriyet değerleri ve milletin, kayıtsız şartsız egemenlik üzerinde yükselen beş sütun üzerinde yeniden tesis edileceğini söyledi.

İnce’nin sözünü ettiği beş sütun ve açıklaması şöyle:

Hukuk: İlk adım OHAL’in kaldırılması olacak. Yetkin ve kararsız yargıçların seçilmişleri denetlemesi sağlanacaktır. Önünü iliklemeyen hakim ve savcılar görev yapacaktır. HSYK yeniden yapılandırılacak. Adalet Bakanı ve yardımcısı HSYK’da görev almayacak. Hak arama özgürlüğünü güvence altına alacak düzenleme yapılacak. Telefon dinlemeleri başta olmak üzere hukuksuz uygulamalara son verilecek.

Demokrası: Güçlü bir parlamenter rejim olacak. Sivil toplum ön plana çıkacaktır. Yerel yönetimler güçlendirilecek. Medya, siyasetin güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacak. FETÖ, IŞİD, PKK… terör örgütleriyle mücadele edilecek. Kamu yöneticilerinin seçilmesinde liyakat ve ehliyet ilk madde olacak.

Ekonomi: Zenginin daha zengin fakiri daha fakir yapan politikalara son vereceğiz. Üretime dayalı gelirin hakça bölüşüldüğü bir düzene geçilecek. Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecek. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacak. Finansal yatırımların güvenliği esastır. Dış yatırımcılar olmak üzere şart olan güvenilir yatırım ortamı olacak. Kaynaklar israf değil üretim ekonomisine yönlendirilecek. Orta gelir tuzağından kurtarılacak. 3.5 yıl içinde en az 5 dünya markası yaratacağız. İşsizlik oranları 5 yıl içinde yüzde 5′ e düşürülecek. Bilişim merkezleri oluşturulacak.

Dış Politika: Uluslarası politikada vazgeçilmez ilkemiz yeniden “Yurtta barış, dünyüda barış” olacaktır. Bütün dünya ülkeleriyle sağlıklı bir ilişki kurulacaktır. Batı ülkeleri ve AB ile ilişkimizi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda gelştireceğiz. AB, ile ilişkimizi geliştireceğiz. Kıbrıs’ta adil bir çözüme ulaşmak hedefimizdir.

Eğitim: Akıl, bilim ve çağdaş standartlara dayalı öğrenci odaklı yapılandırılacak.