İnce’nin kampanyasına ilk üç günde yapılan bağış miktarı: 3 milyon lira

CHP’nin Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için açtırdığı bağış hesabına bugüne kadar 3 milyon liranın yatırıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı adayları kampanya masraflarını sadece resmi olarak açılan banka hesaplarına yapılan bağışlardan karşılamak zorunda. Başka bir kaynaktan harcama yapmaları yasak. Açılan resmi hesaplarına isteyen her vatandaş 13 bin 916 liraya kadar bağış yapabiliyor.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada, İnce’ye yapılan bağışlarla ilgili şu bilgiyi verdi: “Bağışlar çok yeni başladı. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 3 milyon TL’lik bir bağış yapıldı ama bunun katlanarak artacağından şüphemiz yok. Muharrem Bey ve ekibi, şeffaf ve yasalara en uygun biçimde yürütüyor bu işi. Seçim bildirgesinin açıklanmasıyla beraber bağışların çok artacağından kuşkumuz yok.”

İnce’nin kampanyası için hesap numarası 16 Mayıs’ta açıklanmıştı. Koç’un verdiği rakam İnce’ye cuma mesai bitimine kadar geçen ilk üç iş günü içinde yatırılan para miktarını anlatıyor.