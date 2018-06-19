İnce’nin ilk 100 günü: OHAL, KHK ihraçları, terörle mücadele, medya, tarafsız yargı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk 100 günde yapacaklarını anlattı.

Hatay mitinginde konuşan İnce, “Cumhurbaşkanı olduğumda ilk bir hafta içinde başlayıp ilk 100 gün içinde yapacaklarımı ilk kez Hatay’da açıklıyorum” dedi.

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İnce ilk 100 gününde yapacaklarını şöyle sıraladı:

“* OHAL’i kaldıracağım.

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* Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Merkez Bankası Başkanı’nı parti merkezine çağırmayacağım.

* Bakanlar Kurulu’nu toplumun tüm kesimini kapsayacak şekilde oluşturacağım. Yani yardımcılar, bakanlar arasında liyakat esas olacak ama toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak.

* Terörle mücadele: PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele başlatacağız.

* Erdoğan 2002’de iktidara geldiğinde Türkiye Dünya Kupası’nda üçüncüydü. Biz bugün katılamıyoruz bile. Çünkü spor siyasallaştı. Kulüp seçimlerine müdahale ediyor, federasyona müdahale ediyor. Passolig diye bir şey çıkardı. Passolig’i hemen kaldıracağım.

* Türkiye’nin Şam büyükelçisini hemen atayacağım.

* Suriye’nin toprak bütünlüğü esas olacak. Suriye’de BM gözetiminde bir seçimi Türkiye olarak destekleyeceğiz.

* Bağımsız, tarafsız, özgür bir yargı için Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmayan yargıçlar arıyorum.

* KHK ile işten atılan ve hakkında dava olanlar, dava sonunda davası olmayanlar hemen işlerine iade edilecek.

* Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Erdoğan’a yapacakları yalakalıkların aynısını bana yapacaklar. Ama ben istemiyorum.

* 100 gün içinde Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz.

* 100 gün içinde kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Mülakatı kaldıracağız.

* 100 gün içinde öğretmene polise din görevlisine 3600 ek göstergeyi vereceğiz.

* 100 gün içinde 81 milyonun, sizlere şeref sözü, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek.

* KHK ile işten atılan kardeşlerim. Hakkınızda bir dava açılmışsa dava sonucunu bekleyeceğiz; ama KHK ile atılmışsın, hakkında dava açılmamış, hemen işe iade edileceksin. Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere kapatılan askeri kurumları hemen açacağım.

* Bölünen bütün üniversiteleri birleştireceğiz. Hiçbir okulda ücret alınmayacak. Sınavlara ücretle girilmeyecek.

* Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. 100 gün içinde çocuk bezindeki KDV inecek. Engelli kardeşim, 100 gün içinde Marmaris’teki yazlık sarayda tatil yapmaya başlayacaksınız.

* Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz.

* 24 Kasım’da her öğretmene bir maaş ikramiye vereceğiz

* AB ile müzakereleri hızlandıracağız ve hemen bir Avrupa turu yapacağım. Avrupa’nın bütün başkentlerini gezip yeni Türkiye’yi özgür Türkiye’yi anlatacağım.

* Cumhurbaşkanı seçildiğimde kimseyi ayırmayacağım, kimseyi kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama haddini bilmeye de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım.”