İnce’nin ‘Gülen ziyareti’ iddiasına Erdoğan’ın yanıtı: Başladın yalana, ispat et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2001 yılında AKP’yi kurarken biriyle birlikte ‘icazet almak’ için Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne süren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yanıt verdi: “Başladın yalana, ispat etmezsen namertsin.”

İnce, “Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim” demişti.

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Erdoğan, İnce’ye Akhisar’da yaptığı mitingde yanıt verdi.

İnce’ye ‘nasihatte bulunacağını’ söyleyerek sözlerine başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Sen siyasette daha çok çok çıraksın. Ama bir şey daha söyleyeyim. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya’ya giderek izin almak suretiyle AK Parti’yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin.”