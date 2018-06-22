İnce’nin Ergenekon duruşmasındaki görüntüleri: Oraya gireriz, biz oraya gireriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP döneminde yapılan köprülerin bayramda ücretli olmasını eleştiren Muharrem İnce’ye seslendi: “Parası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var? Veyahutta da sandalla geç karşıya, bunu da yapabilirsin, çok daha isabetli olur, hepten ücretsiz.”