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Yaramazlara biraz batar!

İnce’nin Ergenekon duruşmasındaki görüntüleri: Oraya gireriz, biz oraya gireriz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Ergenekon davasının 2013 yılında görülen duruşmasındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Odatv’nin paylaştığı görüntüler, Silivri Cezaevi’nde oluşturulan salonda 8 Nisan 2013 tarihinde çekildi.

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Davanın hakimi ‘FETÖ’den tutuklu Hasan Hüseyin Özese. O dönem duruşmaları yerinde takip eden CHP’li vekil İnce hakkında duruşma salonundaki sözleri ve davranışlarından dolayı dava açılmıştı.

Görüntülerde İnce’nin şu sözleri duyuluyor:

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“Burası boş, neden boş?”

40 tane milletvekilini ayakta tutup orayı boş bırakmak olur mu?

Orada 63 tane koltuk var, 63 tane. 

Yahu milletvekilleri ayakta, burayı neden boş tutuyorsun? 

Oraya gireriz, biz oraya gireriz. 

Burayı aç.

Aç burayı.”

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