İnce’nin eleştirdiği TRT: Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişeliyiz

TRT, bir haftada CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi 125 dakika canlı olarak ekrana getirdiklerini bildirdi. Kanal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığının da ‘farklı bir kimlik’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

TRT’nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, kanala yapılan suçlamaların tehdit boyutuna vardığı, TRT’nin kamu yayıncısı olmanın getirdiği kurallara bağlı yayıncılık yaptığı ifade edildi.

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TRT, kendilerinin miting meydanında seçim malzemesi haline getirilerek hedef tahtasına konduğunu savunarak “Suçlamaların tehdit boyutuna varması, provokasyona dönüştürülmesi ve ardından TRT çalışanlarına saldırıların başlaması üzerine bu açıklamanın gereği doğmuştur. Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız” yorumunu yaptı.

Açıklamada, ‘cumhurbaşkanı olma iddiasıyla çıktıkları milletin huzurunda bazı siyasilerin TRT’yi eleştirdiği, kurum üzerinden siyasi gündem belirleme çabası içinde olduklarının görüldüğü, Muharrem İnce’nin kampanyasının başlamasından bu yana TRT’yle ilgili sayısız iddia ve ithamda bulunduğu’ ifade edildi.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 13-20 Mayıs tarihlerinde TRT 1’de kendisine 16, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 117 dakika ayrıldığını söylediği dile getirildi.

İnce’ye bir haftada 207 dakika

TRT, İnce’ye ne kadar yer verdiği konusunda şunları kaydetti: “TRT 1 ana akım eğlence kanalımız olup seçimle ilgili herhangi bir faaliyet içinde bulunmamaktadır. Bahsedilen kanal muhtemelen TRT Haber kanalımızdır. Kendisine TRT yayınlarında yer verilmediğini iddia eden Muharrem İnce, sürekli olarak Kurum yönetimini suçlarken, gerçeklerin hiç de öyle olmadığı medya takip raporlarıyla da gözler önüne serilmektedir. Sayın Muharrem İnce’nin iddiasının aksine, 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında kendisinin 13 ayrı seçim faaliyetine canlı yayın olarak TRT ekranlarında toplam 125 dakika yer verilmiştir. Sayın İnce’nin Kurumumuza dönük eleştirilerinin de yer aldığı bu canlı yayınlar ayrıca haberleştirilerek haber bültenlerimizde 59 ayrı haber olarak 82 dakika süre ile yayınlanmıştır. Yine Sayın İnce’nin mitinglerine ait detaylar TRT muhabirleri aracılığıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarla da seyirciye aktarılmıştır. Ayrıca TRT Haber Twitter hesaplarından (@trthabercanli ve @trthaber) ve www.trthaber.com adresinden de Sayın Muharrem İnce’nin seçim faaliyetlerine ilişkin çok sayıda canlı yayın ve haber servisi gerçekleştirilmiştir.”

‘Erdoğan’ın kimlikleri karıştırılıyor’

TRT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı yayınlar için de şu bilgileri verdi: “Kamu yayıncısı olarak yayınlamakla yükümlü olduğumuz Cumhurbaşkanı faaliyetleri çerçevesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi tören, kabul ve yurt dışı – yurt içi ziyaretleri TRT ekranlarında yer almaktadır. Sayın İnce’nin özellikle dikkat çektiği 13 – 20 Mayıs tarih aralığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aday kimliğiyle yürüttüğü seçim çalışmaları 46 dakika, Cumhurbaşkanı olarak 5’i İngiltere’de olmak üzere 6 ayrı resmi programı ise 125 dakika süre ile TRT ekranlarında yayınlanmıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığı gibi iki farklı kimliği bilinçli olarak birbirine karıştırılarak süre çarpıtması yapılmaktadır.”

TRT, İnce’nin kanalın izlenmediği iddiasını yalanlarken, ‘yanlış bilgiler ve tehditkar açıklamalar’ın, ‘Türkiye’yi yönetmeye aday olduğunu açıklayan’ siyasetçinin vaatleriyle örtüşmediğini ifade etti.