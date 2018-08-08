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Yaramazlara biraz batar!

İnce’nin ekibinden yalanlama: Başka partiye gitmiyoruz

 

CHP’de kurultay isteyen ekipten parti meclisi üyesi Gaye Usluer, Muharrem İnce ve bazı delegelerine başka bir partiye geçeceği iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: Reuters

Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü.

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Delegelerin neredeyse yarısının imzasına rağmen kurultay toplanmayınca, genel başkanlık için adı geçen İnce ve destekçilerinin CHP’den ayrılacağı öne sürülmüştü. Bu kişilerin gideceği adreslerden biri olarak Demokratik Sol Parti adı bazı haberlerde geçmişti.

İnce ise delegelerden partiden istifa etmemelerini istemişti.

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Başka parti yok

Habertürk TV canlı yayınına katılan Usluer, CHP’nin yönetim organı merkez yönetim kurulunun (MYK) değiştirilmesi konusunun genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun inisiyatifinde olduğunu dile getirdi.

“Yorum yapmam doğru olmaz ama talebimiz anlaşılmamış görüyoruz” diyen Usluer, olağanüstü kurultay ya da tüzük kurultayın gerçeklemesinin, yerel seçimlere hazırlanmaya engel olmadığını kaydetti.

Usluer, İnce ve kurultay için imza veren bazı delegelerin başka bir partiye geçeceği iddiasına ilişkin de “Asla böyle bir şey söz konusu değil. Biz misafir değiliz ev sahibiyiz. Evimizde oturmaya devam edeceğiz” dedi.

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