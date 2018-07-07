İnce’nin ekibi: Kurultay için 500’den fazla delege destek veriyor

CHP’li Muharrem İnce’nin, partisinde genel başkan değişimi sağlayabilecek olağanüstü kurultay için delegelerden pazartesi günü imza toplamaya başlayacağı bildirildi.

Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminde kazanamayan CHP’de gözlerde üst üste çok sayıda seçim kaybeden genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

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Cumhurbaşkanı adayı İnce, Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık teklif edip koltuğu istese de genel merkezden kabul görmedi. Partide genel başkanın değişmesi için olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor.

Bunun için de 1260 CHP delegesinden 630’unun noter onaylı imzası gerekiyor.

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Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre “Örgüt gereğini yapar” diyen İnce, şimdiye dek bazı delegelerde taahhüt aldı.

Ankara’da İnce’nin ofisinde hareketlilik sürerken İnce’nin yakın ekibi ile bazı eski milletvekilleri, hukukçular ve partililerin faaliyet gösterdiği ofiste, ülke genelindeki delegeler tek tek telefonla aranarak ikna edilmeye çalışılıyor.

15 günlük süre

Bu çerçevede resmi imza toplama sürecinin ise pazartesi başlayacağı öğrenildi. CHP Tüzüğü’ne göre, imza sürecinin 15 gün içinde tamamlaması, bu durumda imzaların en geç 23 Temmuz’da parti genel merkezine teslim edilmesi gerekiyor. Gerekli imzaların toplanması durumunda ise Kılıçdaroğlu’nun partiyi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

İnce’nin yakın ekibinden isimler, şu ana kadar 500’ü aşkın delegenin İnce’ye destek verdiğini, gerekli resmi imzaların da kısa sürede içinde toplanacağını iddia ediyor.

CHP yönetimi ise İnce’nin imzaları toplayamayacağını düşünüyor. Genel merkeze göre delegelerin büyük çoğunluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında.

Eğer olağanüstü kurultay yapılmazsa, CHP’nin 36’ncı kurultayı Şubat 2019’da yapılacak.