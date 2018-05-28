İnce’nin bilinmeyenleri: Üniversite lakabım ‘hacı’, Nazım’la Cemal Süreya’yı çok severim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, üniversite yıllarında ‘sol grubun’ içinde olduğunu ve kendisine ‘hacı’ denildiğini söyledi. Şiir tutkunu olduğunu anlatan İnce’nin en sevdiği şairler ise Nazım Hikmet ve Cemal Süreya.

İnce, Hürriyet’ten İpek Özbey’e konuşan İnce, “Siyasete ilk ilgi duyduğunuz günleri hatırlıyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “11 yaşında politik yazılar okuyan bir çocuktum. Arkadaşlarım futbolcuları, artistleri ezberlerdi, ben politikacıları bilirdim. Öncelikle Ecevit’ten, sonra da okuduğum kitaplardan etkilendim. Jack London’ın ‘Vahşetin Çağrısı’, Erdal Öz’ün ‘Gülünün Solduğu Akşam’, Fakir Baykurt’un ‘Anadolu Garajı’, Orhan Kemal’in ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’…”

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Demokrat Partili bir ailenin çocuğu olduğunu ve ‘onlar gibi düşünmediğini’ söyleyen İnce, 1979 yılında yapılan ara seçimlerdeki anısını paylaştı: “Bir gece köyü boyadık. Adalet Partili birisi babama söylemiş. Babam da beni tokatladı. Bunu rahmetli Demirel’e anlattım. ‘Ben Ecevitçiydim, babam Demirelci. Sizin yüzünüzden bana tokat attı’ dedim. Rahmetli babamın adı Şerif’ti, Demirel, ‘Şerif, neden öyle yaptı ki’ dedi.”

’15 yaşından beri gidiyorum’

Kısa bir süre önce Kırklareli’de yaptığı mitingin ardından cuma namazına gittiğini ve içeri girerken bir yurttaşın kendisine “Biz Ak Partiliyiz. Dün iddiaya girdik, mitingin tam Cuma saatinde bitiyordu, CHP cumhurbaşkanı adayı cumaya gelmez diye düşündük” dediğini aktaran İnce, şöyle devam etti: “Onları yanılttığımı, oylarını bana vereceklerini söylediler. Ama onların oyunu almak için gitmedim ki cumaya, 15 yaşından beri gidiyorum. Kaçırdığım enderdir.”

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‘Kendime göre değerlerim var’

Bu anısının ardından “Neden böyle bir algı var, hiç sorguladınız mı?” diye sorulan İnce, şöyle yanıt verdi: “Bilmiyorum ki; üniversite yıllarında da böyleydim ben. Sol grubun içindeydim, lakabım ‘hacı’ydı. Kendime göre değerlerim var. Bunları kimseyle tartışmam, sorgulatmam. Kimin, ne düşündüğü umurumda değil. Nasıl yaşamak istiyorsam, öyle yaşıyorum. Bu 15 yaşımdan beri yaptığım bir şey, seçim için ya da göstermelik değil. Çocukluk arkadaşlarım, ailem, herkes bilir. Kendime göre inançlarım var, abdestsiz sokağa çıkmışlığım yoktur. Hiçbir mitingime Ayet-el Kürsi okumadan başlamam. Bunlar benim inançlarım, isteyen beğenir isteyen beğenmez.”

‘Şiirle aram çok iyidir’

Futbolu çok sevmediğini ancak arada izleyip keyif aldığını söyleyen İnce, “Sanatla aranız nasıl? Sinemaya, tiyatroya gider misiniz?” sorusuna da yanıt verdi: “En son Nisan sonunda Fikri Sağlar’ın eşi Serap Hanım’ın oyununu izledim. Sonra da süreç başladı zaten. Şiirle aram çok iyidir. Çok severim, kendi şiirlerim de var. En bayıldığım alandır. Nazım Hikmet ve Cemal Süreya’yı çok severim.”