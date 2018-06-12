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Yaramazlara biraz batar!

İnce’nin ardından: Akşener de TRT’ye çıkmıyor

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, TRT’ye çıkmama kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre cumhurbaşkanı adaylarına TRT’de propaganda sürecinin ilk günü 10 ve son günü 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işi anlatan iki konuşma hakkı tanınacak.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sıklıkla eleştirdiği TRT’nin yasa gereği kendisine ayıracağı 10 dakikalık süreyi istemediğini söylemişti.

Yeniçağ’ın haberine göre, cumhurbaşkanı adaylarının TRT’de yapacakları konuşma için YSK’ya başvuran İYİ Parti, Akşener yerine partiden başka bir ismin konuşma yapması talebinde bulundu.

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İYİ Parti’nin bu talebi, YSK tarafından reddedildi. YSK’nın bu kararı üzerine, Akşener TRT’de konuşma yapmama kararı aldı.

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