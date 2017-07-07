İnceleme bile yok: AYM, ‘yetkisizlik’ diyerek referandum itirazını reddetti

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Anayasa Mahkemesi (AYM), partili cumhurbaşkanlığı referandumunda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz pusula kararına ilişkin yapılan itirazı reddederek, yetkisizlik kararı verdi.

CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı itirazın ardından Danıştay’a idari dava açarak YSK’nın referandum sonuçlarını kesin olarak açıklamasının yürütmesinin durdurulmasını istemişti.

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YSK’nın mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin kararı CHP’nin itiraz noktasıydı. Başvuruda YSK’nın kararının denetlenmesi, sonuçlanana kadar kesin sonuçların açıklanmaması isteniyordu.

Danıştay, yetkisi olmadığı gerekçesiyle dosyayı geri çevirerek, “Karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi” demiş, parti AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

HDP ve Halkın Kurtuluş Partisi de benzer başvurularda bulunmuştu.

Başvuruda Anayasa’nın seçme hakkının ihlal edildiği belirtilmişti.

İncelenmedi bile

AYM’nin kararında YSK’nın mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması kararı da hatırlatılarak, başvurunun reddine karar verildi.

Ret kararının gerekçesi olarak AYM’nin yetkisiz olduğu belirtilirken, başvurunun bireysel başvuru olamayacağı da kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi, başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.”