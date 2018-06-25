Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnce’den Zeki Müren’li video: Bu böyle yarım kalmayacak…

 

Cumhurbaşkanı seçiminde kaybeden Muharrem İnce, Twitter’dan paylaştığı mesajında siyasete devam edeceği mesajı verdi.

İnce, miting ve seçmenlerinin görüntüsünden hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Reklam

Mesajına “Bu böyle yarım kalmayacak…” notu düşen CHP’li adayın videosunun arka fonunda Zeki Müren ‘Elbet Birgün Buluşacağız’ şarkısını söylüyor.

AA’nın duyurduğu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, İnce ise 30,64 aldı. Bu sonuçla Erdoğan seçimi ilk turda kazanarak yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Reklam

İnce’den Erdoğan’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı | AA: Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52.58

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...