İnce’den YKS mesajı: Ertelenmiş bir sınava gireceksiniz, geleceğinize odaklanın

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek üniversite adaylarına başarılar diledi.

Önümüzdeki hafta Erzurum’dan başlayacağı Türkiye gezisi öncesi ailesiyle Marmaris’te tatile çıkan İnce, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.



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Sınavın tarihi, erken seçimin açıklanmasının ardından bir hafta sonraya alınmıştı. İnce mesajlarında bu durumu da hatırlattı.

Çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim, gençler; geleceğinizi belirleyecek önemli bir eşiktesiniz. Maalesef siyaset nedeniyle ertelenmiş bir sınava gireceksiniz. Her şeye rağmen tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp, geleceğinize odaklanmanızı istiyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 29, 2018

Heyecanınızı hissediyorum, en az aileleriniz kadar bu heyecanı yaşıyorum. Sizlerin umutlu, mutlu ve başarılı bir gelecekte; marka üretmeniz, tasarım yapmanız, teknoloji geliştirmeniz benim en büyük isteğimdir. Bu amaçtan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 29, 2018