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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den YKS mesajı: Ertelenmiş bir sınava gireceksiniz, geleceğinize odaklanın

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek üniversite adaylarına başarılar diledi.

Fotoğraf: DHA

Önümüzdeki hafta Erzurum’dan başlayacağı Türkiye gezisi öncesi ailesiyle Marmaris’te tatile çıkan İnce, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

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Sınavın tarihi, erken seçimin açıklanmasının ardından bir hafta sonraya alınmıştı. İnce mesajlarında bu durumu da hatırlattı.

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