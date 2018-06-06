İnce’den ‘yazlık saray’ sözü: Engelli vatandaşlarımıza tahsis edeceğim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla’daki Okluk Koyu’nda inşa edilen 300 kişilik devlet konukevini cumhurbaşkanı seçilmesi halinde engelli yurttaşlara tahsis edeceğini söyledi.

Şanlıurfa’da konuşan İnce, bir kez daha seçilmesi halinde ‘Ak Saray’da yaşamayacağını söyledi.

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İnce şöyle devam etti: “Bu ülkenin gençlerine vereceğim. İstanbul’da beş saray kullanıyor, onları da kullanmayacağım. Marmaris’e de 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. İlk kez Şanlıurfa’da açıklıyorum: Marmaris’teki 300 odalı sarayı engelli vatandaşlarımıza tahsis edeceğim. Sırayla orada birer hafta tatil yapacaklar.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına dair tartışmalara da değinen İnce, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın A Haber yorumcusu oğlu Cemil Barlas’ın “Belli ki FETÖ’cüler ele geçirip yok etmiş” sözlerini hatırlattı: “Geçen yandaş bir yazar diyor ki onun diplomasını FETÖ’cüler çalmış, FETÖ’cüler de açıklama yaptı ‘Çalacaktık ama aradık bulamadık’.”