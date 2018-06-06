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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den ‘yazlık saray’ sözü: Engelli vatandaşlarımıza tahsis edeceğim

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla’daki Okluk Koyu’nda inşa edilen 300 kişilik devlet konukevini cumhurbaşkanı seçilmesi halinde engelli yurttaşlara tahsis edeceğini söyledi.

Fotoğraf: @vekilince

Şanlıurfa’da konuşan İnce, bir kez daha seçilmesi halinde ‘Ak Saray’da yaşamayacağını söyledi.

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İnce şöyle devam etti: “Bu ülkenin gençlerine vereceğim. İstanbul’da beş saray kullanıyor, onları da kullanmayacağım. Marmaris’e de 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. İlk kez Şanlıurfa’da açıklıyorum: Marmaris’teki 300 odalı sarayı engelli vatandaşlarımıza tahsis edeceğim. Sırayla orada birer hafta tatil yapacaklar.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına dair tartışmalara da değinen İnce, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın A Haber yorumcusu oğlu Cemil Barlas’ın “Belli ki FETÖ’cüler ele geçirip yok etmiş” sözlerini hatırlattı: “Geçen yandaş bir yazar diyor ki onun diplomasını FETÖ’cüler çalmış, FETÖ’cüler de açıklama yaptı ‘Çalacaktık ama aradık bulamadık’.”

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