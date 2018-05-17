İnce’den yayını kesen TV’lere: Kanalın önünde miting haftaya

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya’da miting yaparken bazı televizyonların canlı yayını kesmesi üzerine, “Konuşmamı canlı yayında vermeyen kanallarının önünde haftaya miting yapacağım” dedi.

Kampanyanın finansmanı: Ateşleyin bakalım

Amasyalılardan seçim kampanyasına destek için açılması zorunlu banka hesabına para yatırmalarını isteyen İnce, “Benim hemşehride para çok (Erdoğan’ı kastediyor) bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır. Sizin gücünüz ile yapacağız bunu. Bakalım Amasya’dan 5 lira 10 lira” dedi.

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Ölüm mesajı iddiasıyla ilgili: Seçimle gelen seçimle gider

İnce, Fox TV’de söyleşi verirken kullandığı sözlerin AKP’li medyada tepki çekmesini şöyle yorumladı: “Sayın Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş. Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek dedim. Bugün bazı militanlar ‘Özal öldürülmüş onlara da bu mesajı vermişim’ diyor. Bunlar ne içiyorlar doğrusu merak ediyorum. Seçimle gelen seçilme gider.”

Filistin konusu: Gazze’ye gideceğiz

CHP adayı, ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlileri İsrail askerlerinin öldürmesiyle ilgili AKP’nin izlediği stratejiyi eleştirirken şunları söyledi: “Erdoğan ‘Gazze’ye gideceğim’ deyip Gebze’ye gitti, Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze’ye gideceğim. Devlette devamlılık esastır. Hükümete Erdoğan’a diyoruz ki İsrail mallarını boykot et, tohum alma, Mavi Marmara’da aldığın parayı geri ver diyorum olmaz diyor. Sadece miting yapacak miting. Çünkü Filistin’deki Müslümanlar değil derdi seçim seçim. Değerli Amasyalılar, hükümete diyoruz ki; yapma, etme, gel İsrail mallarını boykot et. Edemem diyor. Ticareti kes? Kesemem diyor. Petrol taşımacılığı yapma, olmaz diyor. Mavi Marmara’da aldığın 20 milyonu geri ver, veremem diyor. E ne yapacaksın İsrail’e karşı? Hiçbir şey yapmıyorsun. Yapacağı tek şey miting.”

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FETÖ ile mücadele vaadi: Gülen iade edilmezse Noel’de giderler

Cumhurbaşkanı olunca üç ay içinde yargıyı bağımsız ve tarafsız olarak yeni baştan düzenleyip Fethullah Gülen’in ABD’den iadesini talep edeceğini açıklayan İnce, “24 Aralık, Hristiyanların Noel günü. Bu mübarek Ramazan gününde söz veriyorum. Seçimden üç ay sonra, ABD’ye “FETÖ’yü iade et” diyeceğim. Eğer iade etmezse, 24 Aralık Noel. İncirlik’teki Amerikan askerleri, Noel’i Washington’da kutlar” diye konuştu.

Ekonomi: Cıvıklıktan kurtulacağız

Polislere sendika ve fazla mesai hakkı, astsubayların memuriyet kademelerindeki sorunların çözümünü vaat eden veren İnce’nin on ekonomik sıkıntılarla ilgili değerlendirmesi de şöyle oldu: “Bakın ekonomimiz kötü değil mi? Muharrem İnce, sen cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacaksın? Dün ne oldu, Merkez Bankası Başkanı’nı AKP Genel Merkezi’ne çağırdılar. Yanlış. Merkez Bankası Başkanı bağımsız, sen onu nasıl parti genel merkezine çağırırsın. Bunu yaparsan dış sermaye sana güvenmez. Para sana güvenmez. Uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım’a soruyorlar ‘Dolar ne olacak’ diye? ‘Dolsa ne olur, dolmasa ne olur’ diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız. Ekonomi Bakanı ‘Kurlardaki artışla ilgilenmiyorum’ diyor. Millet fakirleşiyor, sen ilgilenmiyorsun ama millet ilgileniyor. Önce devlet adamı gibi davranacağız.”

Köprü propagandasına yanıt: Hep satıyorsun

AKP’nin yol ve köprü yaptıkları yönündeki propagandasına karşılık olarak İnce’nin çıkışı şöyle oldu: “Uzun vadede Türkiye’yi nasıl kalkındıracağız? AKP’nin son 16 yılda yaptığı en kötü şeyler, dış politika ve eğitim. Yol yaptı mı? Yaptı. Ama kalitesiz yaptı. Yaptığı yollar çöküyor. Hastane yaptı mı? Kalitesiz yaptı. Köprü yaptı mı? Yaptı. Ama geçmesen de parasını ödüyorsun. ‘Ey CHP’ diyor. ‘Sen hiç köprü yaptın mı’ diyor. Şimdi ben soruyorum, ‘Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Ey Erdoğan, sen hiç TEKEL yaptın mı?’ Hep satıyorsun.”

Eğitim: Yurt dışına yılda 10 bin öğrenci

Fizik öğretmeni olduğunu hatırlatan İnce eğitim konusunda şunları söyledi: “Bu ülkenin evlatlarını iyi yetiştireceğiz. Meydanlarda birileri pislik diyecek, tezek diyecek, çöp diyecek. Ben gelecek demeye devam edeceğim. Üniversite öğrencileri dahil, öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava gidecek. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım. Size söz veriyorum. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Devlet oktacak onları. Memleket aşkıyla geri gelecekler ve ülkemizi kalkındıracaklar.”

Yandaş medya meselesi: Haftaya kanalın önünde miting

Konuşması sırasında bazı televizyonların canlı yayını kestiği haberinin gelmesi üzerine İnce şu tepkiyi verdi: “Dünyanın neresinde medya varsa röportaj yaptı. Bizim medya korkuyor gelemiyor. Şimdi Amasya’dan söylüyorum. Bu mitingi vermeyen hangi kanalsa önünde mitin yapacağım. Türkiye’yi 3B ile buluşturacağız. Sloganımız 3B, bunu birlikte başaracağız.”

CHP adayı, ayrıca cumhurbaşkanı olunca Ankara’daki evinde oturmaya devam edeceğini de söyledi.