İnce’den yandaş gazeteciye ağır yalanlama: Beni Erdoğan’la karıştırıyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TV programına belli soruları sorma koşuluyla çıkacağını söylediğini iddia eden AKP’li gazeteci Turgay Güler için “Beni Erdoğan ile karıştırıyor” dedi.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV’de ‘Sıradışı‘ programını yapan Turgay Güler Muharrem İnce’ye programına çıkması için Twitter’da davette bulunmuştu. İnce’nin davete karşılık vermemesinin ardından Turgay Güler attığı tweet’te “İnce Sıradışı’na gelmiyor. ‘Benim belirleyeceğim soruları sorarsanız’ gelirim diye haber yolladı. ‘Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil’ dedim” iddiasında bulunmuştu.

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Bunun üzerine İnce dün gece bir Tweet atıp “Bu kişiyi tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, haber yollamadım. zaten yandaş medya dediğin tam da budur:) beni Tayyip Erdoğan ile karıştırıyor!” dedi.