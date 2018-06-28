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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den yalanlama: Bağış parasıyla yurt yaptırmak hukuken mümkün değil

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisi için yatırılan bağışlarla yurt yaptırmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Twitter’dan paylaşım yapan İnce, gelecek çarşamba günü Erzurum’a gidececeğini ifade etti.

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İnce, daha önce tüm kentlere gideceğini açıklamıştı. Özellikle sosyal medyada İnce’nin adaylık sürecinde topladığı bağışlarla öğrenci yurdu yaptıracağı iddia edilmişti.

CHP’li siyasetçinin mesajları şöyle:

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