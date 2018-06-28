İnce’den yalanlama: Bağış parasıyla yurt yaptırmak hukuken mümkün değil

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisi için yatırılan bağışlarla yurt yaptırmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Twitter’dan paylaşım yapan İnce, gelecek çarşamba günü Erzurum’a gidececeğini ifade etti.

İnce, daha önce tüm kentlere gideceğini açıklamıştı. Özellikle sosyal medyada İnce’nin adaylık sürecinde topladığı bağışlarla öğrenci yurdu yaptıracağı iddia edilmişti.

CHP’li siyasetçinin mesajları şöyle:

Telefonuma gelen mesajlara (WhatsApp) cevap verme ve telefonu kullanma imkanım kalmadı. Cevap vermiyorsun, yazmıyorsun diye lütfen kızmayın.

Seçim öncesinde Erzurum’a gitmek için program yapmış ancak gidememiştim. Önünüzdeki Çarşamba günü Erzurum’da olacağız.

Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da Cumhurbaşkanlığı Seçim Hesabına yapılan bağışlarla okul/yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul/yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir!

— Muharrem İNCE (@vekilince) June 28, 2018