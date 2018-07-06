İnce’den uyarı: CHP değişmezse yerel seçimde sıfır çeker

CHP’li Muharrem İnce, partisinde değişim gerçekleşmese Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde ‘sıfır çekecekleri’ uyarısında bulundu.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre gazeteyi ziyaretinde konuşan İnce, “Bekle yerel yönetim seçimlerini, nasıl olsa başarısız olacak bu yönetim. Bekle top ayağına gelsin” diyenlere üzüldüğünü ifade etti.

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Kendisine koltuk değil Türkiye’ye umut aradıklarını dile getiren İnce, cumhurbaşkanlığı için gelecek seçimin beş yıl sürmeyeceğini kaydetti.

“4 Mayıs’ta nasıl bir kampanyaya başladıysam, 50 günde bir kampanya yaptıysam, bu kampanyayı hemen başlatması lazım CHP’nin. Hiç beklemeden” diyen İnce, CHP’nin kurultaya gitmesi gerektiğini, partide yenilenme olmadığı takdirde büyük kayıp yaşanacağını savundu.

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İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gel bu işi kavgasız, gürültüsüz kurultaya taşıyıp devret bu işi. Sen de onursal genel başkan ol. Söyledim bunu, saklım gizlim yok. Yerel seçimlere hemen hazırlanılması gerek. CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker. İstanbul’da dört tane belediye kalır. Bu değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Yerel yönetimlerin tümünü kaybedebiliriz.”