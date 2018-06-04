İnce’den TRT’ye ret: ’10 dakika konuş’ diyor, sen Erdoğan’ı konuştur

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TRT’nin yasa gereği kendisine ayıracağı 10 dakikalık süreyi istemediğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre cumhurbaşkanı adaylarına TRT’de propaganda sürecinin ilk günü 10 ve son günü 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işi anlatan iki konuşma hakkı tanınacak.

Reklam

Cumhurbaşkanı adayı, kendisini yeterince canlı yayına çıkarmamakla suçladığı TRT’y şimdiye dek defalarca eleştirmiş, kanalın genel merkezinin önünde miting yapılacağını duyurmuştu.

Star TV’de canlı yayına katılan İnce, TRT’ye yüklenmeye devam etti.

Reklam

İnce, TRT’de kendisine ayrılacak süre için “TRT’de yasa gereği bana ’10 dakika gel konuş’ diyorlar. Ne konuşacağım! Sen çıkar Erdoğan’ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten” dedi.