Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnce’den TRT’ye ret: ’10 dakika konuş’ diyor, sen Erdoğan’ı konuştur

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TRT’nin yasa gereği kendisine ayıracağı 10 dakikalık süreyi istemediğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre cumhurbaşkanı adaylarına TRT’de propaganda sürecinin ilk günü 10 ve son günü 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işi anlatan iki konuşma hakkı tanınacak.

Reklam

Cumhurbaşkanı adayı, kendisini yeterince canlı yayına çıkarmamakla suçladığı TRT’y şimdiye dek defalarca eleştirmiş, kanalın genel merkezinin önünde miting yapılacağını duyurmuştu.

Star TV’de canlı yayına katılan İnce, TRT’ye yüklenmeye devam etti.

Reklam

İnce, TRT’de kendisine ayrılacak süre için “TRT’de yasa gereği bana ’10 dakika gel konuş’ diyorlar. Ne konuşacağım! Sen çıkar Erdoğan’ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten” dedi.

TRT’deki aday propagandaları: AKP’ye ilaveten 20 dakika süre

Mayısta TRT Haber: Erdoğan’a 105 dakika, Demirtaş’a üç saniye!

RTÜK üyelerinden YSK’ya başvuru: TRT genel müdürü görevden alınsın

CHP, TRT’yi 10 bin kişiyle protesto edecek

TRT çalışanlarında ‘ince korku’: Hedefte olmak üzücü, tedirginiz

TRT, yaptığı açıklamayla İnce’nin haklılığını kanıtlamış

İnce’nin eleştirdiği TRT: Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişeliyiz

CHP’nin verileri: NTV ve CNN Türk, ‘cumhur ittifakı’na CHP’den üç kat fazla yer verdi

Akşener’den kendisini 38 saniye gösteren TRT’ye: Satıp parasını halka vereceğim

AKP sözcüsü, İnce’ye TRT’ye ‘çıkmanın’ yolunu gösterdi: Önce bir cumhurbaşkanı ol

TRT’nin adaleti: ‘Cumhur’a 37 saat, İYİ Parti’ye 9, SP ve HDP’ye ‘0’ dakika

Muhalefet adaylarına yer vermeyen TRT hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İnce’den Yalova’daki mitingi ‘görmeyen’ TRT’ye: Bu son uyarım, TRT 80 milyonundur

SON HABERLER

Akşam Postası / 4 Haziran 2018

Karikatürist Nuri Kurtcebe, 2015’te çizdiği karikatürlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...