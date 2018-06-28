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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den teşekkür: Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam edecek” dedi.

İzmir mitingi (Fotoğraf: Reuters)

İnce, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 30.64 oranında oy aldı. Bu yüzde 15 milyon 336 bin 861 oya denk geliyor.

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Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaşan İnce, şöyle yazdı: “Hepimizin Türkiye’si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam edecek.”

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