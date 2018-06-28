İnce’den teşekkür: Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam edecek” dedi.

İnce, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 30.64 oranında oy aldı. Bu yüzde 15 milyon 336 bin 861 oya denk geliyor.

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Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaşan İnce, şöyle yazdı: “Hepimizin Türkiye’si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam edecek.”