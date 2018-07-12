İnce’den özeleştiri: Apolet tartışmasını çok uzattım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Apolet tartışmasını çok uzattım” dedi.

İnce, katıldığı iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini eleştirdiği sözlerini alkışlayan 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için “Apoletlerini sökeceğim” demişti.

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Erdoğan bunun üzerine “Paşamızla hukukumuz çok yakın” demiş ve eklemişti: “O apoletleri Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın?”

Habertürk yayınında Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan İnce, seçim sürecinde hatalarının olduğunu söyleyerek “Apolet tartışmasını çok uzattım” dedi.

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İnce şöyle devam etti: ‘‘Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım, yetmez keşke geceleri de yapsaydım, gidemediğim yerler var.”

“CHP’den yeterince destek aldınız mı?” sorusuna İnce, “Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu. Örgüte çok teşekkür ederim çok çalıştılar, bir iki küçük can sıkıcı şey oldu, insanlar o sıcakta CHP üyesi olsun olmasın pek çok insan kampanyaya destek verdi. Sadece 15 milyon bana oy veren değil, güvenlik kuvvetleri de harika şeyler yarattılar. Gençler sosyal medyada harika şeyler yarattılar’‘ yanıtını verdi.

Adaylığının açıklandığı zaman parti rozetini çıkardığını hatırlatan İnce, bu nedenle ve “İkinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz” düşüncesiyle seçim gecesini CHP genel merkezinde izlemediğini söyledi.

İnce, ”Ben 17.00’de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, altı dakika olduğunu gördüm. Orada bir açıklama yaptım. ‘Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın’ dedim” diye konuştu.

Seçim gecesi insanları neden YSK önüne çağırmadığını ise İnce şöyle anlattı: “Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK’de görev yapan arkadaşımızdı, ona ‘YSK’nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden bir şey var mı’ diye sordum. ‘Yok’ dedi. Ben seçim meydanlarında ‘Yanlış bir şey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz’ dedim. YSK, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK’ya çağırayım.”

İnce şöyle devam etti: “Yaşar Tüzün ‘Abuk subuk şeyler yazıyorlar, çıkıp bir konuşma mı yapsan’ dedi, Engin Altay da ‘Bekleyelim, YSK açıklasın, konuşmayalım’ dedi. Karamollaoğlu da konuşmamıştı, Akşener de, Kılıçdaroğlu da. Ben sosyal medyada bu dedikoduları o anda bilmiyordum. Yorgundum, kampanyanın yorgunluğu vardı, Ben Altay’ı dinledim. Birlikte yönettik bu kampanyayı, böyle bir sıkıntı olacağını bilseydim.”

‘İsmail’in suçu değil’

(‘Adam kazandı’ tartışması): ‘‘Orada bir hatam oldu, millet benden duymalıydı, bir gazeteciden değil. Ben gazeteci olsaydım o mesajı ‘Erdoğan kazandı dedi’ diye iletirdim, bu İsmail’in suçu değil, yorgunluğuma versinler. Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olan kişinin o gece yorulma hakkı yoktur. Yapmam gereken herşeyi de yaptım.”

‘‘O gece görünemeyecek bir durumda mıydınız” sorusuna İnce, “54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle birşey olabilir mi, ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır” dedi.

‘Şizofren hasta insanlar’ sözünü kime söylediği sorulan İnce, “‘Eşi kaçırıldı’ diyor, eşim yanımda, bunu bilerek uyduran insanlar için söyledim, beni merak edip üzülenler için söylemedim” dedi.

“Biz bu seçime girmişiz, sonucu kabullenmezsek yeniden kaybederiz” diyerek sözlerine devam eden İnce’ye CHP tabanında sağduyulu açıklamalarının tepki almasına dair görüşü de soruldu.

Erdoğan’ı 25 Haziran’da kutladığını hatırlatan İnce, “‘Bizim mahalleden bana ‘Niye kutladın?’ diyenler oldu. Bu insanlar 26 milyon o insana oy vermiş. O insanlar birini seçmiş, o insanların seçtiği kişiyi ben kutlarım, o insanlardan bir dahaki seçimde oy isteyeceğiz” diye konuştu.

İnce, “Benim 15 milyon insana borcum var, yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım, ben bitti demeden bitmez, başka partiye oy verip cumhurbaşkanlığında bana oy verenler ver” dedi.

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