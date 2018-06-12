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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den ‘miting istihbaratı’ alan Erdoğan’a: Darbe girişimini eniştenden öğrendin!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘istihbarattan aldığı bilgiye göre’ Diyarbakır’daki mitingine katılanların tamamına yakının HDP’li olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış!”

Erdoğan, İnce’nin Diyarbakır mitingi için bugünkü Eskişehir mitinginde şöyle demişti: “İstihbarattan aldığım bilgiye göre dün Muharrem’in Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP’liydi.”

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İnce, Erdoğan’a Twitter’dan yanıt verdi.

“İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir” diye soran İnce, şöyle devam etti: “İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini ENİŞTENden öğrenmek zorunda kaldın! İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti’ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim.”

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