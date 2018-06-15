İnce’den köyünde bayram mesajı: Türkiye bunaldı, her yerde değişim rüzgarı esiyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayramın ilk günü memleketi Yalova’nın Elmalık köyündeydi. Namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarını ziyaret etti.

İnce, miting programına arefe günü nedeniyle ara vererek Elmalık’a gitmişti. İnce, günü dinlenerek geçirmiş, “Biraz dinlenmem lazım. Bugün istirahatteyim arkadaşlar, kusura bakmayın” demişti.

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İnce, dün akşam köyünde katıldığı iftarda şöyle konuştu: “Türkiye’nin her bir yanında bir değişim rüzgârı esiyor. Türkiye daraldı, Türkiye bunaldı. Türkiye’nin yorulmuş bir adama değil, Türkiye’nin yorgun bir adama değil, Türkiye’nin taze bir kana ihtiyacı var. Taze bir kanla bu işin üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kahveciler, yetiştirebildiğiniz kadar misafirlere çay verin. Nasılsa cumhurbaşkanı maaşı alacağım. Maaş yüksek, öderiz çay paralarını.”

CHP adayı mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce’nin evine giderek ailesiyle bayramlaştı.

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Gazetecilere konuşan İnce şunları söyledi: “Bizde bayramlarda bu geleneksel sıra olayı vardır. Herkes birbirinin doğum tarihini bilir zaten. Sadece yabancılar varsa onlarda hata olur. Yoksa köylülerde bir hata olmaz. Herkes yaşına bakar. Yaşı geldiği zaman sıraya girer, bayramlaşır. En son 7-8 yaşındaki çocuklar, köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tadımızı bozmayalım. Arife günü bana söylenenlere akşamüzeri gerekli cevabı veririm.”

İnce, bugün 18.00’de Yalova’da bir miting düzenleyecek.