İnce’den kendisini çeken TRT’ye: Boşuna çekiyor, sanki yayınlayabilecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir söyleşi sırasında kendisini çeken TRT’ye, “Mesela çekiyor şimdi, sanki burayı yayınlayabilecek, boşuna çekiyor” dedi.

İnce dün memleketi Yalova’nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde, dış basının sorularını yanıtlamıştı. Bu esnada bir TRT kameramanı da kendisini çekmişti. İnce’nin söyleşisinin TRT’yle ilgili bölümleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Videonun başında kendisine, “Büyük İstanbul Mitingi için öngörünüz nedir” diye sorulan İnce, “Ben 2 milyon diyordum ama 2 milyonu da geçeceğiz. Yani cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum” dedi.

Daha sonra İnce’ye Erdoğan’ın sızdırılan ‘kapalı’ konuşması da soruldu.

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Cumhurbaşkanı adayı şöyle yanıt verdi: “Erdoğan’ın o görüntülerini izledim. Türkiye adına üzüldüm. Türkiye’yi kimler yönetiyor? Demokrasiden nasibini almamış bir insan. Sandıkta oy çalmaktan medet uman bir insan. Hazine’den para çaldıklarını biliyoruz, sınav sorularını çaldıklarını biliyoruz.”

Bu esnada gözü kendisini çeken TRT kameramanına katılan İnce, “Mesela TRT de çekiyor şimdi, sanki burayı yayınlayabilecek. Arkadaşa söylemiyorum tabii ki. Boşuna çekiyor işte” diye devam etti.