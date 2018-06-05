İnce’den kendi yazdığı şiir: ‘Mutsuz kente mutlu yağmurlar yağıyordu’

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AKP çevrelerinden gelen ‘FETÖ’cü’ yakıştırmalarına çıkıştı: “Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Madem ben FETÖ’cüyüm gel tutukla. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ’cüdür.”