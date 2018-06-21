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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den İzmir mitingini ‘görmeyen’ TRT’ye: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir mitingini yayınlamayan TRT’ye çattı: “Yazıklar olsun size! Utanmazlar!”

Fotoğraflar: @vekilince

İnce, mitinge 2 milyon kişi beklediğini söylemişti. Emniyet, İnce’nin İzmir mitingine 2.5 milyon kişinin katıldığını açıkladı. İnce’ye göre sayı 3 milyon.

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İnce’nin konuşmasını kısa bir süre veren NTV, CNN Türk ve Habertürk yayını keserek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü havalimanına yaptığı ilk inişi yayınlamıştı.

İnce, mitingi yayınlamayan TRT’ye bir kez daha yüklendi: “RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar!”

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