İnce’den İzmir mitingini ‘görmeyen’ TRT’ye: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir mitingini yayınlamayan TRT’ye çattı: “Yazıklar olsun size! Utanmazlar!”
İnce, mitinge 2 milyon kişi beklediğini söylemişti. Emniyet, İnce’nin İzmir mitingine 2.5 milyon kişinin katıldığını açıkladı. İnce’ye göre sayı 3 milyon.
İnce’nin konuşmasını kısa bir süre veren NTV, CNN Türk ve Habertürk yayını keserek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü havalimanına yaptığı ilk inişi yayınlamıştı.
İnce, mitingi yayınlamayan TRT’ye bir kez daha yüklendi: “RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar!”
RTE’nin bütün mitinglerini baştan sona canlı yayınlayıp İzmir’de 3 milyon kişinin katıldığı mitingimizi canlı yayınlamayan TRT Yöneticileri bu milletin vergilerinden aldığınız para haram olsun size! Yazıklar olsun size! Utanmazlar!
— Muharrem İNCE (@vekilince) June 21, 2018