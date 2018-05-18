İnce’den hükümete: Gülen’i usulüne uygun istediğinize dair belge göster

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fethullah Gülen’in ABD’den usulüne uygun istendiğine dair belgeyi görmek istedi.

İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçildikten sonra yargıyı temizleyip bağımsız bir yargı kuracağını, Gülen’i de getirteceğini söyledikten sonra ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirtip, “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da İnce’ye yanıtında ‘teröristbaşı Gülen’in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde bir eksiklik ya da yanlışlık bulunmadığını’ söylemişti.

Belge istedi

CHP’li İnce, bugün Tekirdağ’daki Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinginde konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

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İnce, hükümete şu sözlerle seslendi: “Şimdi biz dedik ki biz seçildiğimiz takdirde yargıyı üç ay içinde düzelteceğiz. Üç ay sonra ABD’ye diyeceğiz ki; ‘Bak benim ülkemde artık adaletli bir yargı var.’ Mahkemelerim bağımsız. ‘FETO’yu iade et…’ ‘Etmiyorum’ derse… ABD askerleri Noel’i 24 Aralık’ta Washington’da kutlar. ABD’lilerden cevap geldi: ‘Bizden Türkiye Cumhuriyeti olarak FETO’yu isteyen düzgün bir talep yok.’ Yani ‘Bizden usulüne uygun bir şekilde istenmedi.’ Bugün Bekir Bozdağ açıklama yapmış. Demiş ki, ‘Muharrem İnce’ye birileri yalan söylüyor. Türk mü yabancı mı söyleyen…’ Bekir Bozdağ beni dinliyorsundur, sen zaten kim olduğunu biliyorsundur. Senden mi korkacağım! Ama bir şey söyleyeyim, madem ki usulüne uygun olarak iadesini istediniz… Ben bu ülkenin milletvekiliyim. Bana bunun belgesini göster. Ben sana benim ekibimdeki hukukçulardan bir heyet göndereceğim. Bu heyete o belgeleri bir göster bakalım. Bugün ABD’liler tekrar beni aradılar dediler ki; ‘120 koli gönderdiler bize, çoğunluğu gazete kupürü.’ Hatta diyorlar İngilizce tercümesi bile yapılmamış, baştan sağma. Yani iade edilmesini istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Ortaklık var. Yani ey aziz milletim… İstiyormuş gibi yapıyorlar… Madem istedin, ben şimdi bunun belgesini istiyorum.”

CHP’li aday, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da “Arkadaş dünya lideri… Bir yıldır Türkiye’de Amerikan büyükelçisi yok. Katip düzeyinde idare ediyoruz” sözleriyle gönderme yaptı.