İnce’den hatırlatma: 4 Eylül’de yola çıkıyoruz, yol arkadaşlarımızı bekliyoruz

‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıklayan CHP’li Muharrem İnce 4 Eylül’de yola çıkacağını hatırlatarak yol arkadaşlarına çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Twitter

Yeni bir parti kuracağı söylentileriyle gündeme gelen CHP’nin 2018 cumhurbaşkanı adayı İnce, 13 Ağustos’ta Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıklamıştı.

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İnce gücünü, yönünü, finansmanını milletten alacağını belirttiği hareketi 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde başlatacağını duyurmuştu.

İnce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yola çıkacağı otobüsün fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: “Memleket Hareketi 4 Eylül Cuma Günü saat 10.00’da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi Türkiye’nin Bereketi.”