İnce’den ‘hakaret davası’ açan Erdoğan’a: Senden korkacak halim yok, açarsan aç

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine ‘Gülen ziyareti’ iddiasıyla ilgili ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Senden korkacak halim yok. Aç ne yapayım, açarsan aç. Zaten Türkiye’de çay toplayan hâkimler var.”

İnce, “Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim” demişti.

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İlk olarak İnce’ye “Başladın yalana, ispat etmezsen namertsin” diye seslenen Erdoğan, iki ya da üç kez görüştüğünü söylediği Gülen için “Ben niçin Pensilvanya’dan izin alacağım ki!”demişti. Erdoğan, İnce hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten suç duyurusunda bulundu ve 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

‘Şimdi aranız bozuk’

Trabzon’da konuşan İnce, Erdoğan’ın “İspat etmezsen namertsin” sözüne yanıt verdi: “İspatlamazsam namerdim. Kiminle gittiğini biliyorum. Bana bunu söyleyen kişi seninle birlikte giden kişi. Beraber gittiniz. Ama ona zarar verirsin biliyorum. Şimdi aranız bozuk. Bana suç duyurusunda bulunmuş, tazminat davası açmış. Aç ne yapayım, açarsan aç. Zaten Türkiye’de çay toplayan hakimler var. Ne yapalım açarsan aç. Senden korkacak halim yok. Doğruları söylemeye devam edeceğiz.”

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İnce, Erdoğan’dan üniversite diplomasını da istedi: “Ne dersem cevap veriyor. Ama bir tek diploma konusuna girmiyor. 2016 yılında rektöre talimat verdin. ‘Rektör şu diplomayı çıkar ortalığa’ dedin. İki yıl geçti yok. Ben bir saat önce telefon açtım, gittim diplomayı verdiler. Orada duruyor. Ben de anne tarafından Rizeliyim. Hemşehrimden diplomayı göstermesini istiyorum. Hakkımız değil mi? Milletin hakkı değil mi? Bunu göstermesi lazım.”

Kuru fasulye ve pilav tarifi

İlk kez bir yemek tarifi vereceğini söyleyen İnce, “Kuru fasulye ve pilav tarifi yapacağım. İki su bardağı Çin kuru fasulyesi alacaksınız. Yanında iki kaşık Tunus zeytinyağı, onun yanına bir adet İran soğanı, yanına bir kaşık Ukrayna salçası, 3 bardak Amerikan pirinci olacak. Bunları Rus doğalgazında ısıtacaksınız. Ayrıca Fransız düdüklü tenceresini kullanacaksınız. Oldu mu kuru fasulye- pilav. Kuru fasulyeyi Çin’den alıyoruz. Sabunu Bulgaristan’dan alıyoruz. Eşsiz kuru fasulye yaptık. Bu kuru fasulyenin içine 300 gram da Sırbistan eti katacaksınız. Erdoğan yerli milli, sanki biz yabancıyız. Her gittiği yerde ‘Yerli ve milliyiz’ diyor. Sanki biz ithaliz. Saray’daki mermerler Afyon mermeri mi Hindistan mermeri mi? Yerliysen yerli Afyon mermeri kullanman lazım. Bundan daha güzel yerli, milli cevap olur mu?” dedi.

‘İlk maaş aldığım okula geliyorum’

Konuşmasının ardından İnce, Artvin’in Borçka ilçesine hareket etti.

İnce, öğretmenlik mesleğindeki ilk görev yeri olan Artvin’in Borçka ilçesinde, 1986-1989 yılları arasında üç yıl öğretmenlik yaptığı Merkez İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. İnce, okul müdürü Muhammet Arslan ve eski öğrencileri tarafından karşılandı.

Okula girişte gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, “1986’nın 18 Kasım’ında ilk kez Borçka’ya geldim, göreve başladım. Bir baba nasıl evlatları arasında ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da okulları arasında ayrım yapamaz. Hepsi cumhurbaşkanının evlatlarıdır, cumhurbaşkanının öğrencileridir. Dolayısıyla ben ilk öğretmenliğimi burada yaptım. 1986’da ilk maaşımı buradan aldım. 2,5 yıl görev yaptım. İlk maaş aldığım okula geliyorum” diyerek heyecanlı olduğunu söyledi.

Kendisini karşılayan eski öğrencileri ile sohbet eden ve okula giren İnce, öğretmenlerin kaydının yer aldığı defteri inceledi. Defterde kendisine ait sayfayı bularak anılarını tazeleyen İnce, sayfanın da bir fotokopisini aldı.