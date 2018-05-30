İnce’den ‘Gülen evrakı’ndan Bozdağ’a: Altı gündür ses seda yok, bekliyoruz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fetullah Gülen’in ABD’den usulüne uygun istenmediği iddiasının ardından “Muharrem İnce gelsin, bakanlıkta evrakları incelesin” diyen başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ’a yanıt verdi: “Memuru değilim, haddini bil bir kere. Altı gün oldu, ses seda yok.”

İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçildikten sonra yargıyı temizleyip bağımsız bir yargı kuracağını, Gülen’i de getirteceğini söyledikten sonra ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirtip, “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti.

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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da İnce’ye yanıtında ‘teröristbaşı Gülen’in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde bir eksiklik ya da yanlışlık bulunmadığını’ söylemişti.

İnce de bunun üzerine Gülen’in usulüne uygun istenip istenmediğine dair belgeyi görmek istemişti. Bozdağ, “Muharrem İnce gelsin, bakanlıkta evrakları incelesin” diye yanıt vermişti.

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Kırşehir’de konuşan İnce, Gülen’le ilgili “Amerika vermek istemiyor, Erdoğan da almak istemiyor. Niye? Alırsa anlatacak” dedi.

Bozdağ’ın açıklamalarını hatırlatan İnce, “Ben Bekir Bozdağ’ın memuru değilim, haddini bil bir kere. Benim milletvekili arkadaşlarım var, avukat arkadaşlarımız var. Yüreğiniz yetiyorsa açarsınız evrakları. Altı gün oldu yazı yazdık ‘Evrakları açın inceleyelim’ diye; ses seda yok. Bekliyoruz, evrakları açın, gelip inceleyelim” diye konuştu.

Özel: Bekliyoruz

Öte yandan CHP grup başkan vekili Özgür Özel, “Adalet Bakanı, beni telefonla arayıp, ‘Özgür Bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin belgeleri incelesin’ dedi. Kendisine, ‘Bu nasıl bir çağrı? Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş?’ diye karşılık verdim” dedi.

Özel şöyle devam etti: “Adalet Bakanlığı’ndan bekliyoruz; dört kişilik heyetimiz hazır, izin verirseniz gelir incelerler ve raporunu Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza ve partimize sunar, bu raporu da bütün kamuoyu ile paylaşırız. Kendine güvenmeyenler, attıkları yalanın altında kalanlar şimdi ipe un serip başka yollardan kaçak güreşe başladılar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz.”